Der nächste deutsche Park steht vor dem Aus: Snowpark Feldberg

Die Freestyle-Szene in Deutschland verliert mit dem Snowpark Feldberg im Schwarzwald voraussichtlich einen weiteren wichtigen Standpunkt. Unterstützt jetzt die Petition gegen die Umwandlung in einen Funslope.

Leider müssen wir wieder einmal über schlechte Nachrichten aus der deutschen Freestyle-Szene berichten. Vor einigen Tagen hat die lokale Szene im Schwarzwald eine Petition gestartet, die sich gegen die Umwandlung des Parks am Feldberg in eine Funslope richtet.

In der Petition wird Stefan Wirbser zitiert, der neben seiner Tätigkeit als Bürgermeister der Gemeinde Feldberg auch der Vorsitzende des Liftverbunds Feldbergs sowie der Präsident des SVS (Skiverband Schwarzwald e.V.) ist. Laut Wirbser soll der aktuelle Snowpark Feldberg zur nächsten Saison 18/19 in eine Funslope umgewandelt werden, bei denen "die Kinder auf Ski oder Snowboard eine Entdeckungsreise auf verschiedenen Parcours, die mit lustigen Hindernissen gespickt sind" machen können. Als Grund wird die zu geringe Nutzung und damit die zu hohen Kosten für den Bau sowie die Pflege des Parks angeführt.

Bittere Entscheidung für die deutsche Szene

Sollte es dazu kommen, wäre dies eine weitere bittere Entscheidung für alle Park-Fahrer in Deutschland. Im Schwarzwald hatte sich in den letzten Jahren eine sehr aktive und eng verbundene Szene entwickelt. Der Snowpark am Feldberg war einer der wenigen Standpunkte in Deutschland, an dem noch regelmäßig Contests sowie Foto- und Film-Sessions durchgeführt wurden.

Zudem wuchs die Community mit jedem Jahr weiter und zog immer mehr junge Nachwuchsfahrer an. Am Feldberg konnte man die friedliche Koexistenz von leistungsorientiertem Nachwuchs und Szene-Fahrern beobachten. Diese Situation findet man in Deutschland leider nun so gut wie gar nicht mehr. Bitter!

Ob die Umwandlung mit der Petition noch verhindert werden kann, steht natürlich in den Sternen. Leider hat auch in dem Fall des Fellhornparks ein großer Aufschrei der Szene nichts gebracht. Schaden kann es jedoch definitiv nicht!

Nach dem Aus der Parks am Fellhorn, in Grasgehren, am Breitenberg und der Absage des Summer Feasts, dem einzigen Freestyle-Sommer-Event in Deutschland, würde die Umwandlung des Parks am Feldberg die Szene erneut hart treffen und weiter dezimieren.

Und falls die Betreiber noch ein paar Anregungen benötigen, wie man erfolgreich einen Park betreibt, zitieren wir an dieser Stelle sehr gerne den ehemaligen Head Shaper aus Grasgehren Tajo Seefried, der es mit den folgenden Aussagen perfekt auf den Punkt bringt:

1. Ein klares Konzept mit gutem Gelände

2. Parkdesigner und Shaper aus der Region, die tief in der Szene verwurzelt sind

3. Ein Snowpark ist nicht nur ein Snowpark, daher muss Tourismus, Gastronomie, Hotels involviert werden

4. Inzwischen ist eine gute Schneebeschneiung sehr wichtig, obwohl ich absoluter Fan von Naturschnee bin

5. Regelmäßige Umbauarbeiten und tägliche Betreuung durch kompetentes Personal sind essentiell

6. Events, Events und nochmal Events

7. Wenn möglich Erdarbeiten

8. Gute Infrastruktur

