Der Soundtrack fürs Wochenende

Melanie Schönthier -

Heute hat das Singer/Songwriter-Duo Fye & Fennek seine neueste Single veröffentlicht: "Miles Davis". Für uns der perfekte Song für ein Wochenende voller Party, Musik und Sonnenaufgänge am Strand.

Perfekt nach einer durchtanzten Nacht

Fye, die eine Hälfte des musikalischen Duos aus Kassel, ist leidenschaftliche Surferin, war bereits als Fotografin mit der Band "Milky Chance" auf Tour und steht nun selbst auf der Bühne. Gemeinsam mit Fennek. Zusammen machen sie wunderschönen Sound, der uns an die Leichtigkeit des Lebens, durchtanzte Nächte, Sonnenaufgänge am Strand und tiefsinnige Gespräche bis zum Morgengrauen erinnert. Ihr neues Album erscheint am 27. Juli und die Single "Miles Davis" ist schon einmal der erste Vorgeschmack darauf. Am besten Sonntagvormittag im Bett hören und sich noch einmal an die Szenen des Wochenendes erinnern.

PS: Wer mehr über Fye & Fennek erfahren möchte, sollte sich das neue PRIME Surfing Magazine #15 holen! Hier kannst du das Mag online bestellen.

