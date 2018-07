Jörg Angeli -

Die European Outdoor Film Tour (E.O.F.T.) zeigt im Sommer 2018 unter freiem Himmel ein Teil des Programms der letzten Tour. Alle Infos zu den Filmen und Terminen.

E.O.F.T. 17/18 – Official Teaser



Der Sommer ist da und die E.O.F.T. hat für euch eine interessante Open Air Tour organisiert. Gezeigt wird ein gekürztes Programm aus der Saison 17/18. Das Filmprogramm hat eine Gesamtlänge von rund 2 Stunden. Zwischendurch gibt es eine Pause von ca. 30 min. Mit Rahmenprogramm wie Moderation und Gewinnspiel dauert eine Veranstaltung insgesamt ca. 2,5 - 3 Stunden.

Die Vorstellung in Hamburg war ausverkauft, ihr solltet also nicht zu spontan eure Tickets kaufen.

Wir haben uns die Vorstellung im Millerntor Stadion in Hamburg angeguckt und waren vor allem von den beiden Filmen "Into Twin Galaxies" sowie "Dug Out" beeindruckt. Aber auch das Bergsteigerdrama "La Congenialità" sowie der kurze Clip "Ice Call" mit Freeskier Sam Favret und der Mountainbike Film "Follow The Fraser" haben uns äußerst gut unterhalten - vor allem unter freiem Himmel.

Die jeweiligen Trailer mit einer kurzen Beschreibung der Filme findet ihr weiter unten.

Die Filme starten jeweils mit Einbruch der Dunkelheit und die Vorstellungen finden bei jedem Wetter statt. Es finden insgesamt noch ganze 34 Vorstellung in ganz Deutschland statt. Am besten werft ihr einen Blick auf die offizielle Webseite bzw. den Partner für den Verkauf der Tickets für eine Übersicht aller Termine.

Trailer und Infos zu den Filmen der E.O.F.T. OPEN AIRs 2018

Dug Out

Expedition. Der Einbaum ist seit Jahrtausenden das traditionelle Fortbewegungsmittel der Huaorani in Ecuador. Einer der ältesten Bootstypen der Welt, ein ausgehöhlter Baumstamm, mit dem auch Benjamin Sadd und James Trundle den mystischen Dschungel des Amazonasgebiets erkunden wollen. Doch diesen Traum müssen sich die beiden Briten hart erkaufen. Nicht mit Geld, aber mit mühevoller Handarbeit. Während ihr Einbaum unter der Anleitung von Huarorani-Mann Bay Nenquiqwi langsam Gestalt annimmt, verlieren sich die beiden Briten immer mehr in der geheimnisvollen Welt des Dschungels. Denn dort kann es vorkommen, dass man sich selbst zwischen schwingenden Lianen und Affengeschrei noch einmal völlig neu begegnet.

Into Twin Galaxies

Expedition. Grönland ist der Schauplatz des neusten Abenteuers von Ben Stookesberry, Sarah McNair-Landry und Erik Boomer. Mit Snowkites wollen sie das gigantische grönländische Eisschild überqueren und danach mit ihren Kajaks in einer Schmelzwasserrinne den Gletscher hinunterfahren. Es ist eine Reise in ein zerbrechliches und zugleich gefährliches Paradies. Sarah bekommt unbändige Kraft des Windes bei einem heftigen Sturz mit dem Snowkite zu spüren, Boomer riskiert Kopf und Kragen bei einem gewaltigen mehrstufigen Wasserfall und selbst der hartgesottene Expeditionsexperte Ben muss feststellen, dass es Temperaturen gibt, bei denen es nahezu unmöglich ist, sich in einem Kajak fortzubewegen...

Follow The Fraser



Mountainbike. Kyle Norbraten, James Doerfling und Tom van Steenbergen wollen ihre kanadische Heimat neu entdecken. Auf der Suche nach noch unentdeckten Trails folgen sie dem Fraser River von der Sunshine Coast bis zur Sibola Range im Norden British Columbias. Selbstverständlich wollen die drei Biker auf dieser Reise so tief wie möglich in die Trickkiste greifen. Doch dafür brauchen sie erst mal das richtige Terrain. Bislang wurde die Sibola Range noch nie auf ihre Bike-Tauglichkeit getestet. Aber das Gebiet könnte sich als wahre Goldmine entpuppen...

La Congenialità



Simone Moro und Tamara Lunger sind eine ungleiche Seilschaft - mit großen Zielen und einem Altersunterschied von 18 Jahren. Als passionierter Winterbergsteiger hat Simone eine lange Liste an Gipfelerfolgen vorzuweisen. Doch Tamara ist ihrem großen Vorbild seit einigen Jahren dicht auf den Fersen. Bislang waren die Rollen im Team klar verteilt: er war der Meister, sie die Meisterschülerin. Doch als die beiden im Frühjahr 2017 am Kangchendzönga die höchste Traverse an einem Achttausender in Angriff nehmen, zwingen die Umstände das perfekt eingespielte Duo zu einem abrupten Rollenwechsel.

