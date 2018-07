Großbrand auf Bali

Stephan Bernhard -

So genau weiß wohl niemand was los ist. Sicher ist nur: Die Häuser und Warungs auf der Klippe über Uluwatu stehen in Flammen.

Bisher gibt es nur Bilder aus Bali und...

kaum Informationen über den Brand am Montag. Manche Beobachter meinten nur, dass die Flammen wohl außer Kontrolle sind. Andere wiederum sagten: Alles sei unter Kontrolle. Was nun stimmt, werden wir morgen wissen, wenn die Sonne wieder über Bali aufgeht.

[embed]https://www.instagram.com/p/BlkEXKtB-Ms/?taken-by=balibelly

[embed]https://www.instagram.com/p/BlkR8nJFgpK/?taken-by=balibelly

[embed]https://www.instagram.com/p/BlkKMMpHL4_/?taken-by=tracksmag

