Jetzt am Kiosk: Prime Surfing #15!

HOLIDAY ISSUE

Prime Surfing Nr. 15 ist da! Die Ausgabe für alle da draußen, die dringend einen Urlaub brauchen.

MEMORIES OF SUMMER

6 Storys vom besten Sommer des Lebens

Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte! Daher haben wir 6 Surfer nach einem Foto aus ihrem besten Sommertrip aller Zeiten gefragt und uns dann die Geschichte dazu berichten lassen.

WELLENJAGD

Die Welle, die eigentlich nie bricht

Auf einem Atoll mitten im Pazifik soll es eine Welle geben, die besser bricht, als du es dir ausmalen kannst. Das einzige Problem: Diese Welle bricht so gut wie nie.

BOARDGUIDE

Wir haben ihn, deinen neuen Ride

18 Seiten voller Boards, die dich vor Freude platzen lassen!

Es gibt noch mehr

ETWA...

dein Selbsttest, für welchen Sommertrip dein Budget reicht. Oder alles, was du je über das Innenleben deines Surfboards wissen wolltest. Sowie ein Sharkspotter aus Südafrika, der zeigt wie seine Arbeit aussieht. Zudem die Geschichte vom ersten Surfcamp in Baleal! Was brauchst du also mehr für deinen Sommertrip?

