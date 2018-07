News der Woche 27

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit einer Watschen, die sich gewaschen hat, vier Ladys, die vergessen sich festzuhalten sowie Sommerwellen in Italien.

Die Watschen der Woche:

Die kommt von Hawaii oder genauer gesagt aus Waikiki und hat Jamie O'Brien voll erwischt. Ja, ja der Ozean erlaubt sich von Zeit zu Zeit halt auch mal einen Spaß.

Der Neidmoment der Woche:

Der kommt von einem Ort, an dem man im Juli eher keine Wellen vermutet: Aus Italien, wo am Freitag in Levanto dieses Bild entstand. Na, wer da kein FOMO verspürt...

Wenn die Liegestühle nicht wären, könnte man meinen es wäre Dezember.

Die Strandausrüstung der Woche:

Die kommt von J-Bay in Südafrika und bedarf keiner weiteren Worte. Wer sich davon aber nicht abschrecken lässt, kann eine gute Welle surfen.

Wer bei diesem Anblick nicht umdreht kommt in den Genuss von diesen Walls...

Der Wipeout der Woche:

Der ist schon älter, aber so brutal, dass man ihn einfach nochmal sehen muss. Wurde anlässlich des dicksten Swells seit Jahren in Teahupoo wieder aus der Kiste geholt (mehr von dem Swell dieser Woche gibt es hier auf Prime Surfing).

Und zum Schluss...

Bierdosen-Shooten beim Wakesurfen...

Fast vergessen:

Die Ladys vom Titelbild - die gibt es hier:

