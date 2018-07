News der Woche 29

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit einem wirklich verzweifelten Surfer, einem Monster von einem Hai und dem neusten Gerücht in Sache Wavepool bei Olympia.

Der Wipeout der Woche:

Mehr Worte bedarf es nicht zur Erklärung.

[embed]https://www.instagram.com/p/BlVDxe7ntSW/?taken-by=cptnkook

Die Verzweiflungstat der Woche

Die ist in diesem Clip zu sehen, der einen Surfer zeigt, der wohl schon echt lange keine Welle mehr gesehen hat.

[embed]https://www.instagram.com/p/BlY-hofh1OD/?taken-by=beach_grit

Das Gerücht der Woche

Das dreht sich mal wieder um Olympia und das Sein oder Nichtsein eines Wavepools dort. Denn nachdem erst vor wenigen Wochen offiziell verkündet wurde, dass der Contest der Surfer bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio im Meer stattfinden wird, gibt es nun wieder eine neue Ausage. Die kommt von Sophie Goldschmidt, dem CEO der WSL und lautete so: "Wir versuchen einen Wavepool nach dem Vorbild von Kelly Slaters Surf Ranch in Japan bis zur Olympiade zu realisieren. Wenn das klappt, könnte das eine Option für Olympia sein." Also doch ein Wavepool bei Olympia? Sicher ist nur, dass es nicht sicher ist.

Team Australia war auf jeden Fall schon mal bei Kelly trainieren:

[embed]https://www.instagram.com/p/BkuJgPYhO7K/?taken-by=mattwilko8

Der Air der Woche

Der kommt aus dem neuen Wunder-Wavepool aus Texas und zeigt welche Skatetricks mit so einer Trainingsmöglichkeit bald zum Standard gehören könnten.

[embed]https://www.instagram.com/p/BlbrThLjNRp/?taken-by=americanwavemachines

Der Hai der Woche

Der kommt aus Kalifornien, wo ein wahres Riesenexemplar von einem Weißen Hai (geschätzt auf 17 Fuß) nur eine Meile vor der Küste gesichtet wurde. Wohl in dem Moment, als sich der Hai überlegte, ob er Appetit auf ein kleines Fischerboot hat oder nicht.

[embed]https://www.instagram.com/p/BleEkvznGU-/?taken-by=surfer_magazine

Und wer sehen will, wie eine Qualle eine Abreibung bekommt oder einen Mann, der sich über den Sinn des Surfens wundert, der kann das in den News der Woche von letzter Woche.

© Primesports.de