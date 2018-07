News der Woche 30

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit nackten Tatsachen auf der Autobahn, einem Next-Level-Flugschaden und der größten Frage unseres Lebens.

Der Flugschaden der Woche:

Den musste Surfpro Kanoa Igarashi sehen, als er zu Hause angekommen sein Boardbag öffnete. Okay, vielleicht war es gewagt einen Stopp in Russland zu machen, um auf dem Rückweg von einem Surftrip das Finale der Fußball-WM zu sehen. Russen sind ja dafür bekannt etwas fester zuzupacken. Aber, dass ein Boardbag nach der Behandlung durch einen russichen Gepäckträger so aussehen könnte, hätte wohl niemand gedacht.

[embed]https://www.instagram.com/p/Blo2XhUHjdW/?taken-by=kanoaigarashi

Die Ermittlung der Woche:

Die fand auf Bali statt, wo vor wenigen Tagen ein Großbrand auf der Klippe von Uluwatu wütete. Nun ist klar, warum es gebrannt hat: Schweißarbeiten in einer der Anlagen waren der Grund. Die Folgen: Keine Verletzten, aber 14 abgebrannte Villen und ein Schaden von 275.000 Dollar. Was so ein Brand wohl in Europa gekostet hätte?

[embed]https://www.instagram.com/p/Bluutb3AYbP/?taken-by=magicseaweed

Der Drop-In der Woche:

Der Kommt aus Kalifornien, wo The Wedge aka die kalifornische Watschenfabrik ihrem Namen ganze Ehre machte.

[embed]https://www.instagram.com/p/BlrSY2WgWhg/?taken-by=stab

Die GoPro-Aufnahme der Woche:

Die kommt direkt aus der Tube und zeigt Felicity Plamateer fröhlich wie immer.

[embed]https://www.instagram.com/p/Blp-ySSgmV-/?taken-by=flickpalmateer

Wenn Felicity nicht surft, macht sie übrigens so was:

Warum auch nicht?

Und zum Schluss...

etwas völlig anderes:

[embed]https://www.instagram.com/p/BlpfWqEAHlD/?taken-by=markmathewssurf

Fast vergessen:

Mick Fanning und die Frage, die uns alle seit Jahren beschäftigt (Ton nicht vergessen):

[embed]https://www.instagram.com/p/BlrtSpih5e8/?taken-by=mfanno

Und wer sehen will, wie ein wirklich verzweifelter Surfer aussieht oder ein Monster von einem Hai, der kann das in den News der Woche von letzter Woche.

© Primesports.de