Stoneman Taurista im Salzburger Land – 123 km pure MTB-Ekstase

Felix Heine -

MTB-Tour der Extraklasse! Obertauern lädt am 07. Juli zum neuen Stoneman Taurista im Salzburger Land ein. Hier gibt es Infos zur atemberaubenden Tour.

Stoneman Taurista im Salzburger Land

Touren-Begeisterte aufgepasst! Kommende Woche wird ein Mountainbike-Rundweg im Salzburger Land eröffnet, der Mensch und Sportgerät alles abverlangt und gleichzeitig mit unglaublichen Ausblicken, wunderschönen Seen und gemütlichen Almen belohnt: Der Stoneman Taurista. Passionierte Mountainbiker werden ab dem 07. Juli zusammen zur atemberaubenden Tour eingeladen. Als großer Obertauern-Fan wird sogar der erfolgreiche Snowboardstar Benjamin Karl für Obertauern mit an den Start gehen.

Ob in einem, zwei oder in drei Tagen, der Stoneman Taurista ist ein umwerfendes Mountainbike-Erlebnis

Die Tour

Insgesamt erstreckt sich die Mountainbike-Tour über 123 km und 4.505 Höhenmeter und bietet somit eine echte Herausforderung für Mountainbiker und Fahrradenthusiasten, die sich einem besonderen Bergerlebnis stellen wollen. Der Stoneman Taurista ist der vierte Stoneman. Initiiert von dem ehemaligen Mountainbikeprofi Roland Stauder führt jeder Stoneman durch legendäre Gebirgslandschaften wie die Südtiroler Dolomiten, das Erzgebirge oder die Berner Alpen mit dem Großen Aletschgletscher.

123 km und 4.505 Höhenmeter stehen bevor

500 steile, technisch anspruchsvolle Höhenmeter liegen zwischen der Vögeialm und der Oberhütte in den Radstädter Tauern. Gut möglich, dass sich manche Biker zwischendurch fragen, warum sie sich das antun. Aber wenn sie den Oberhüttenpass erreichen, die wunderschöne Hochalm mit dem kristallklaren See und der Oberhütte vor ihnen liegt, sind die Strapazen vergessen. Glückshormone fluten den Körper, es wird Zeit für eine erfrischende Pause am See. Denn die „Königsetappe“ über die 2.022 m hohe Seekarscharte nach Obertauern liegt noch vor ihnen, schwierige Trails und Tragepassagen inklusive.

Einer der spektakulärsten Checkpoints des 123 km langen vierten Stoneman ist wohl der Johanneswasserfall in Obertauern. Über eine Felskante stürzt das Wasser in freiem Fall 60 Meter in die Tiefe. Umso idyllischer ist der nächste Streckenabschnitt über den Almboden der Gnadenalm. Mit jedem Tritt in die Pedale beschert der Stoneman Taurista neue Bergerlebnisse und sportliche Herausforderungen, denn insgesamt 4.505 Höhenmeter sind zu bewältigen.

Der 60 Meter Hohe Johanneswasserfall in Obertauern gehört zu den Highlights der Tour

Entlang des Mountainbike Rundkurses von Obertauern über Radstadt durch die Gemeinden Altenmarkt, Flachau, Wagrain, Radstadt, Forstau und zurück nach Obertauern empfangen Logispartner die Sportler und bieten perfekten Service für Mountainbiker. Sie liegen in nächster Nähe zum Stoneman Taurista, verfügen über Bike-Wash, Bike-Garage und Mini-Werkstatt.

Auch etliche Tragepassagen müssen überwunden werden

Natürlich können die Mountainbiker selbst entscheiden, wie viel Zeit sie sich für den Stoneman Taurista nehmen. Oder sie nehmen die Herausforderung an und fahren den ganzen Kurs in einem, zwei oder drei Tagen. Für diese offiziellen Teilnehmer gibt es beim Tourismusverband oder bei den Gastgebern Starterpakete zu gestaffelten Preisen von 29,- bis 49,- Euro.

Auf dem Stoneman Taurista liegen dir die Tauerngipfel zu Füßen

https://www.youtube.com/watch?v=NUsZ3NDK12M

