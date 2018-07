Verhindert die Schließung des Snowparks am Feldberg!

Felix Schäfer -

Schwierige Zeiten für die Szene im Schwarzwald: Der letzte große Snowpark am Feldberg soll im kommenden Winter einer Funslope weichen. Wehrt euch!

Die Szene im Schwarzwald hatte es in den letzten Jahre nicht leicht, was ihre Snowparks betraf. Mehrere schwache Winter machten es vielen kleinen Parks unmöglich, den Betrieb aufrechtzuerhalten. So blieb am Ende nur der Snowpark am Feldberg übrig. Der aber erfreut sich massiver Beliebtheit, was nicht auch zuletzt an den verschiedenen Contests und Sessions lag, die während der Saison veranstaltet wurden.

Funslope statt Snowpark

Die Gemeinde Feldberg und ihr Bürgermeister sehen das jedoch nicht so und haben scheinbar eine sinkende Beliebtheit festgestellt. Ihre Konsequenz aus dieser Entwicklung ist: Der Snowpark soll einer Funslope weichen. Wir haben überhaupt nichts gegen Funslopes, im Gegenteil: Die Funslopes sind eine nette Ergänzung und helfen dabei, die ganz Kleinen aus dem Park rauszuhalten. Sie können Spaß haben, ohne dabei denen, die im Park fahren, in die Quere zu kommen. Aber eine Alternative zum Park sind sie auf keinen Fall.

Eure Unterschrift zählt!

Die Locals sehen das genau so und haben eine Online-Petition gestartet, die sich an den Bürgermeister der Gemeinde Feldberg, den Vorsitzenden des Liftverbundes und Präsidenten des SVS richtet und mit der sie sich gegen die Schließung ihres Parks wehren. Damit diese Herren sehen, dass es um die Szene eben nicht so steht, wie sie annehmen, ist es wichtig, dass möglichst viele Unterschriften zusammenkommen. Dabei sind sie auch auf eure Hilfe angewiesen!

© Primesports.de