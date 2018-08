Felix Schäfer -

Die renommierte Nachwuchsserie "World Rookie Tour" startet mit einem Slopestyle- und Halfpipe-Contest in Cardrona, Neuseeland, in die neue Saison!

Nach einem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr, kehrt das Event mit dem schwarzen Yeti zum zweiten Mal nach Neuseeland zurück. Vom 14. bis 14. August 2018 werden einige der besten Rookies der Welt ins Cardrona Alpine Resort in Wanaka fahren, um dort um sich einen der begehrten Spots für das Finale der World Rookie Tour am Kitzsteinhorn zu sichern.

Die Slopestyle-Qualis finden am Dienstag, den 14. August statt, die Finals am Mittwoch, den 15. In der Superpipe findet der Contest am 16. August statt.

Time Schedule

Montag, 13. August

6 bis 8 Uhr: Captains-Meeting am Snow Sport New Zealand Office

Dienstag, 14. August: Slopestyle-Quali

7 Uhr: Wetter-Check

8.30 Uhr: Öffnung der Lifte

9 bis 9.40 Uhr: Kurs-Inspektion, Training

9.40 bis 15 Uhr: Qualis Frauen & Männer

15 Uhr: Coach-Meeting

Mittwoch, 15. August: Slopestyle-Finals

7 Uhr: Wetter-Check

8.30 Uhr: Öffnung der Lifte

9 bis 9.50 Uhr: Kurs-Inspektion, Training

10 bis 12.25 Uhr: Finals Frauen

12.30 bis 12.45 Uhr: Training Männer

12.45 bis 14.30 Uhr: Finals Männer

15.30 Uhr: Preisverleihung

Donnerstag, 16. August: Halfpipe-Qualis & Finals

7 Uhr: Wetter-Check

8 Uhr: Öffnung der Lifte

8.30 bis 9.05 Training

9.10 bis 12.20 Uhr: Qualis Frauen & Männer

12.20 bis 13.10 Uhr: Training

13.10 bis 14.25 Uhr: Finals Frauen & Männer

15 Uhr: Preisverleihung

Freitag, 17. August: Ausweichtag

© Primesports.de