Future of yesterday – ein Snowboard-Movie, der an alte Zeiten erinnert. Kein großes Budget und eine Crew echter Freunde hart am Gas.

Was für eine Crew! Für "Future of Yesterday" haben sich Halldor, Eiki, Kevin, Tor, Ulrik, Ethan & Max zusammengetan, um einen Film zu produzieren, der daran erinnert, wie Snowboard-Filme zu Beginn waren: Kein großes Budget, keine Vorgaben, keine Grenzen, nur ein paar Homies, die zusammen reisen, Snowboarden und ab und an ein wenig Party machen. Die Jungs kennen sich schon lange, haben Preisgelder geteilt, sich gegenseitig gepusht, um neue Tricks zu landen … In der vergangenen Saison haben sie gemeinsam Japan unsicher gemacht, die RV Tour of Death in Europa überstanden, LAAX auseinandergenommen und den Abschluss in Oregon gefeiert. Dank Halldors Regel, erst nach 10 gelandeten Tricks für den Movie richtig feiern zu gehen, ist ein Film voller Banger entstanden und der Trailer gibt uns einen ersten Eindruck davon. Wir können es kaum erwarten, den Film am 10.10.2018 in voller Länge zu sehen!

Mit: Halldor & Eiki Helgason, Kevin Backström, Tor Lundström, Ulrik Badertscher, Ethan Morgan & Max Buri

Support: adidas, Salomon Snowboards, Bataleon, LAAX, Lobster

