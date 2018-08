Felix Schäfer -

Eine kurze Ablenkung vom Sommer: Wir haben die ersten Infos für das 14. Hotzone.tv Park Opening in Hintertux im Oktober für euch!

Der Betterpark Hintertux, der auch in diesem Jahr bereits im September wieder öffnet, ist der erste Gletscherpark hier bei uns, in dem ihr euch für die Saison warmfahren könnt. Am ersten Oktober-Wochenende, genauer vom 04. bis 07. Oktober 2018, findet dann die große Season-Opening-Party statt.

Produkt-Test & Contests

In diesem Winter steht das 15-jährige Jubiläum an. Wille Kaufmann ist von Beginn an eng mit dem Park verbunden und wird auch in diesem Jahr hauptverantwortlich für das Setup des Parks zuständig sein. Sessions und Contests wie das "Alarm Clock Battle" inkl. Preisgeld, Produkt-Tests mit dem neuen Material der Saison und der "Kids Shred" mit den Ästhetikern, die sich als Coaches um den Nachwuchs kümmern, machen den Großteil des Programms aus.

Wie gewohnt könnt ihr euch in der Brand Area die neuesten Produkte der Saison anschauen, ausleihen und direkt vor Ort testen | © Hotzone.tv

Partys & Side-Events

Neben der Action auf dem Berg, gibt es auch sonst einiges für euch zu tun. Am Donnerstagabend gibt's die erste Party in der Kleinen Tenne in Tux. Am Freitag könnt ihr euch bei der Video-Night im Tux Center bestens unterhalten lassen, bevor ihr euch zur Party in die Kleine Tenne nach Lanersbach aufmacht. Am Samstag geht's dann zunächst auf dem Parkplatz mit der "After Shred Session" rund, bevor zur großen Party in der Hohenhaus Tenne in Hintertux geladen wird.

Weitere Infos und Updates werden wir euch natürlich nicht vorenthalten. Bis dahin: Termin im Kalender vormerken und schon mal auf die Saison freuen!

Habt ihr vor, zum Opening zu fahren und habt noch einen Platz frei oder seid auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit? Dann schaut doch kurz bei go-shred vorbei, zusammen fahren macht eh mehr Spaß!

>> Hotzone.tv Park Opening Hintertux 2017

Tom Tramnitz droppt ins Opening | © Hotzone.tv

Wann hat es zum letzten Mal so viel Neuschnee zum Opening gegeben? Das Hotzone.tv Park Opening in Hintertux war ein voller Erfolg!

Überall unkte man, das Wetter könnte gar nicht schlechter werden am vergangenen Wochenende. Alle Wetterfrösche und Apps wollten uns die Laune verderben und ließen sicher so manchen an seiner Entscheidung zweifeln, zum hotzone.tv Park Opening und dem offiziellen Start in die Saison auf den Hintertuxer Gletscher zu fahren. Doch wieder einmal hat sich gezeigt, dass man manchmal getrost auf alle Vorhersagen pfeifen kann. Nach einer Movie-Nacht im Tux Center mit den Filmen "Enjoyer" von und mit K2 Snowboarding und elooa, "Don't you find" von Mario Käppeli und Tom Tramnitz und schließlich der quasi on-Snow-Premiere von Absinthe's "Turbo Dojo" erwartete uns am Samstagmorgen blauer Himmel und auch die aufgehende Sonne ließ auf einen guten Tag hoffen.

Wer hätte so einen Anblick erwartet? | © hotzone/monepic

hotzone.tv Park Opening – Die große Gallery

Video-Highlights

Samstag

Party

Sonntag

Für Early-Bird-Rider gab es beim offiziellen Start in die Snowboard-Saison die entsprechende Belohnung: Die Sonne lachte über den Hintertuxer Gletscher und den perfekt geshapten Betterpark Hintertux. Doch gegen 10 Uhr zogen erste Wolken herein, was zumindest die hartgesottenen Rider wie Tom Tramnitz, Werni Stock, Alex Walch und Fabian Fraidl nicht davon abhielt, bei der Alarm Clock Battle zu rocken.

Der frühe Vogel fängt den Wurm. Dachten sich auch Alex Walch, Werni Stock & Tom Tramnitz | © Hotzone.tv/Monepic

Die Teststände waren ebenfalls schon gut besucht und der leichte Schneefall trug zur guten Stimmung aller Anwesenden bei. Auch wenn die Sicht mitunter nicht ganz so gut war, die Pistenbedingungen waren hervorragend und waren ein adäquater Ausgleich. Die Wettervorhersagen prophezeien aber, dass sich für morgen Samstag das Blatt wenden wird: Am frühen Vormittag eher noch bewölkt und spätestens ab Mittag Sonnenschein! Es ist alles bereit, um euch den Start in die Saison so gut wie möglich zu gestalten.

Insgesamt 32 Hits, davon 8 Jumps und 24 Jibs vermeldet Parkbauer Wille Kaufmann: "Das bedeutet wir haben zum ersten Mal bereits zum Opening das Setup, das auch für den weiteren Herbst geplant ist. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern schon mit den optimalen Radien und Absprunghöhen". Auch der Zustand der 31 Pistenkilometer ist bis hinunter zum Tuxer Fernerhaus ideal. Es wartet also ein Testwochenende mit optimalen Bedingungen auf euch!

Beste Bedingungen fürs Opening! © Betterpark Hintertux

Des Weiteren bleiben nur noch die Partyhighlights zu vermelden sowie die anderen Programmpunkte wie Kids Shred, Session of the Dudes, Alarm Clock Battle, snowboarderMBM Cash 4 Trix oder auch die Aftershred Session sowie die Video-Premieren.

Bei dem Ausblick braucht man keine zweite Einladung! © Betterpark Hintertux

Musiktechnisch könnt ihr euch schon am Donnerstag auf das Urban Nerds DJ Collective freuen. Am Freitag gibt es feinsten Sound aus London, unter anderem mit Daddy Nature und Dusty Lungs und am Samstag wird es noch internationaler bei der Opening-Night in der Hohenhaus Tenne: DJs und MCs aus Dresden, Amsterdam, London und Italien geben sich das Mikrofon respektive die Plattenteller in die Hand, darunter DYBA, BRP, Sound Boy Burial und MC Ardiman sowie Symian b2b Bleach! Party Tickets am besten gleich online reservieren!

Details und Updates zum Hotzone.tv Park Opening gibt es auf opening.hotzone.tv, sowie auf Facebook unter www.facebook.com/HotzoneParkOpeningHintertux; Zimmer gibt’s auf www.tux.at – rechtzeitig buchen!

Opening Details

Wann? 05. – 08. Oktober 2017 Wo? Hintertuxer Gletscher und Tux (AUT)

Programm am Berg

Freitag, 06. Oktober 2017 Kostenloser On-Snow-Test mit 686, Anon, Äsmo, Bataleon, Burton, Capita, Deeluxe, Dupraz, Drake, Flow, Flux, Gnu, Goodboards, Head, Korua Shapes, Lib Tech, Lobster, NeverSummer, Nidecker, Northwave, Rome, Roxy, Salomon, Shred, Silbærg, Slash, Sims, Slytech, Smith, Union und mehr 11:00 Uhr Alarm Clock Battle (Rider bitte online für den SMS-Service registrieren – opening.hotzone.tv/rider_service.html) BBQ @ Tuxer Fernerhaus Samstag, 07. Oktober 2017 Kostenloser On-Snow-Test10:00 Kids Coaching (Vorab-Registrierung online ist Pflicht! opening.hotzone.tv/kids_shoot_anmeldung.html) 11:00 Uhr HOTZONE.TV Session of the Dudes (Big Kicker Session - Rider bitte online für den SMS-Service registrieren – opening.hotzone.tv/rider_service.html) BBQ @ Tuxer Fernerhaus ab 14:00 Uhr Cruise and Ride After Snow Party (Sommerberg) Sonntag, 08. Oktober 2017 Kostenloser On-Snow-Test 10:00 Uhr Kids Coaching (Vorab-Registrierung online ist Pflicht! opening.hotzone.tv/kids_shoot_anmeldung.html) 13:00 Uhr snowboarderMBM.de Cash for Trix (Railbattle am Tuxer Fernerhaus – Rider bitte online für den SMS Service registrieren - opening.hotzone.tv/rider_service.html) BBQ @ Tuxer Fernerhaus

Programm im Tal

Donnerstag, 05. Oktober 2017 ab 19:00 Uhr Opening Welcome: Pizza and Party (Kleine Tenne Tux) Freitag, 06. Oktober 2017 20:00 Einlass Video Premiere (Tux Center/ Tux)

21:00 Filmstart: MonEpic & elooa Splitboard Adventure presents: #weareallenjoyers, Video Projekt der Crew um Mario Käppeli, Tom Tramnitz, Mario Wanger, Alex Walch und Co presents "Don’t you find"

Absinthe Films: Turbo Dojo

22:00 Insider Warm Up Party (Kleine Tenne/ Tux)

Acts: DJ FU, Urban Nerds, Symian, Steve Miko Samstag, 07. Oktober 2017, Hintertux ab 15:00 Uhr: After Shred Session at Hintertux Parking: Gorilla Pump Track, go-shred BBQ & DJ, Opening Casino mit Roulette, Poker und Black Jack, Volcom CAP Atelier, Beer Pong Tournament by Jimmy's

20:30 Uhr: Opening Night (Hohenhaus Tenne/ Hintertux)

Acts: Daddy Natur, MC Ardiman, Dusty Lungs, DYBA, Symian, Bleach, BRP

© Primesports.de