RIP CURL verpflichtet KYLLIAN GUERIN für ihr Europa Team für weitere drei Jahre

Nicolai Steidle -

Anfang der Woche gab es gute Neuigkeiten für Rip Curl: Young Gun Kyllian Guérin unterzeichnete einen neuen 3 Jahres Vertrag. Das Wunderkind wurde bereits 2009 entdeckt, als der damals 6 jährige die berühmten Beachbreaks von Les Landes zerlegte, Kyllian wurde also mit 6 Jahren in das Rip Curl Europa Team aufgenommen und gilt jetzt als einer der vielversprechensten Surfer Europas.

Kyllian: "Vor 9 Jahren unterzeichnete ich meinen ersten Vertrag mit Rip Curl. Jetzt bin ich 15 und super stoked, dass dieses Abenteuer mit der Firma weitere drei Jahre andauern wird, dass ist ein sehr großer Schritt für mich. Die Rip Curl Crew vertraute damals wie heute auf mich. Vielen Dank dafür und lasst uns zusammen weitermachen: The Search is on!

Hier wird eine funktionierende Partnerschaft verlängert

Wilco Prins, Rip Curl Europe CEO: Der neue Vertrag soll ihn dabei unterstützen, sowohl seine kompetetiven wie auch seine Free Surfing Ziele zu erreichen. Kyllian ist ein großartiger Junge, eine echte Frohnatur und vor allem ist er ein ausgezeichneter Surfer. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte.

Warum sich Wilco freut, das verstehen wir spätestens nachdem wir das Video geschaut haben. Den Namen dieses Wunderknaben sollten wir uns gut merken.

