Burton: Eröffnung des neuen Stores in Innsbruck

Felix Schäfer -

Der neue Burton-Store in Innsbruck ist eröffnet! Das musste natürlich gebührend gefeiert werden …

Burton in Innsbruck

Das neue Burton-Shop-Team erwartet euch ab sofort in der Anichstraße 13 | © Burton

Da Innsbruck seit mehr als 30 Jahren Europas Headquarter beherbergt, gibt es natürlich einen entsprechenden Flagship-Store, zusammen mit Büros, Lager und einem großen Showroom. Doch in der Innenstadt selbst gab es bis jetzt keinen Laden. Das hat sich nun geändert. Die neuen Verkaufsflächen erstrecken sich über 250 qm und finden könnt ihr ihn in der Anichstraße 13. Der neue Shop wird kein Ersatz für das Headquarter im Industriegebiet, sondern als Zusatz dienen.

Neuer Stuff von Burton gefällig? | © Burton

Großes Opening

"Die neue Verkaufsfläche in der Innenstadt unterstreicht Burtons neuen Ansatz, noch lokaler zu sein und Kunden den Kontakt mit der Marke so einfach wie möglich zu gestalten. Der 250 Quadratmeter große Shop in der Anichstraße 13 wird den Standort in der Hallerstraße 111 nicht ersetzen, sondern das Portfolio ergänzen, um die Position in und um Innsbruck zu stärken.

Mikkel Bang und Max Zebe haben zur Eröffnung vorbeigeschaut | © Burton

Ziel ist, einen physischen Touchpoint zu schaffen, in dem nicht nur eingekauft wird, sondern der auch als Treffpunkt dienen soll. Über das Jahr hinweg sind diverse Aktivitäten und Veranstaltungen für die lokale Community geplant, seien es Splitboard-Touren, Lawinenschulungen und vieles mehr.

Volles Haus | © Burton

Neben Innsbruck ergänzen weitere neue Geschäfte das europäische Einzelhandelsprofil von Burton. Nachdem im April ein Store in Prag eröffnet wurde und ein neuer Brandstore in München seit September Kunden begrüßt, wird bald ein Shop in Annecy, Frankreich, seine Tore öffnen."

