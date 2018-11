Kenda Enduro One Termine für 2019 – Die Serienstopps stehen fest

Felix Heine -

Gerade erst ist die Saison 2018 zu Ende gegangen, schon wurden die Kenda Enduro One Termine für 2019 bekannt gegeben. Der Tourplan der Serie steht. Auf die E1 Fans warten sechs vielversprechende Rennen: Aschau i.Ch., Winterberg, Roßbach, Wildschönau, Frammersbach und Bad Endbach sind dabei.

Kenda Enduro One Termine für 2019

Die größte MTB Enduro Serie im deutschsprachigen Raum gibt auch 2019 weiter Vollgas. Der jetzt veröffentlichte Tourplan verspricht volle Vielfalt und gewohnt hohen Fahrspaß für Biker aller Klassen.

Tourplan 2019

4. / 5. Mai – Aschau i.Ch.

1. / 2. Juni – Winterberg

15. / 16. Juni – Roßbach/ Biebergemünd

6. / 7. Juli – Wildschönau/ Tirol

28. / 29. September – Frammersbach

12. / 13. Oktober – Bad Endbach

Los geht es Anfang Mai in Aschau im Chiemgau, wo 2018 das Finale stattfand. Das Team um Georg Blenk und Mario Mittermayer-Weinhandl hat da ordentlich zugelegt und auch für das nächste Jahr viele frische Ideen in petto. Die Trails am Fuße der Kampenwand sind in jedem Fall eine Reise wert.

Aschau war 2018 das Saisonfinale und wird 2019 den Auftakt austragen.

Eine große Bühne ist E1 in Winterberg sicher, wo am gleichen Wochenende auch das Dirtmasters Festival stattfindet. Die Orga Crew vor Ort hat bei der Premiere heuer sehr viel gelernt und soll die Chance für 2019 bekommen. Top markierte Trails, lange und knackige Stages, ein separates Fahrerlager für die gesamte E1 Community und umfangreiches Catering stehen auf der Checkliste in Winterberg.

„Die Trails haben enormes Potential, die Location liegt zentral für die meisten Teilnehmer und wir werden die Erfahrungen aus der diesjährigen Premiere auf jeden Fall umsetzen“

- so das klare Statement von Frank „Lippe“ Weckert von der Orga Crew in Winterberg.

Wildschönau, Roßbach und Winterberg sind ebenfalls wieder dabei.

Mitte Juni schließt sich mit Roßbach eine weitere Location an, die 2018 ihre Premiere feierte – und was für eine Premiere. Strecken und Organisation des RFC Roßbach ließen keinerlei Wünsche offen. Wer es noch nicht kennt: Roßbach, ein Ortsteil der Gemeinde Biebergemünd, liegt im hessischen Teil des Naturparks Spessart.

Weiter geht es Anfang Juli. Die Wildschönau ist „old but gold“. Im sympathischen Tiroler Hochtal erwarten die Mountainbikefreunde alpine Traumtrail mit beeindruckendem Panorama. Der Tourismusverband und Rennleiter Rainer Schoner von der Mountainbikeschule Wildschönau heißen sie herzlich willkommen.

Frammersbach und Bad Endbach machen 2019 ihr Comeback.

Nach der Sommerpause gibt der MSF Frammersbach ein Comeback. Frammersbach, die Marktgemeinde im bayerischen Teil des Spessarts, war bereits 2017 einmal Teil der E1 Serie. Teilnehmer dürfen sich auf einen Mix aus Bikepark-Strecken und flowigen Naturtrails freuen.

Und noch eine alte Bekannte kehrt zurück: Bad Endbach. Nach den Umstrukturierungen am Flowtrail ist das Team des MSC Salzbödetal nun wieder an Bord. Zum Finale im Naturpark Lahn-Dill-Bergland gibt es also preisgekrönten Flow.

Einschreibung ab 26. Oktober

Die Einschreibung zahlt sich durch bare Ersparnisse aus und bringt exklusive Vorteile. Wer als Serienstarter dabei sein möchte, muss allerdings schnell sein, denn die verfügbaren Plätze sind erfahrungsgemäß binnen kürzester Zeit vergeben. Los geht die Einschreibung am 26.10. um 10.26 Uhr.

Am 26. Oktober 2018 wird bereits die Anmeldung für Serienstarter eröffnet.

Nummer 1 für E-Biker

Der Vorreiterrolle im Bereich E-Bike bleibt der Serienpromoter auch im Jahr 2019 treu. Ulrich Hanus, Chef von E1 Promoter BABOONS:

„Bei allen Rennen der E1 Saison kommen die E-Biker mit eigener Klasse und einer nochmals attraktiveren Spezialstage auf ihre Kosten. Darüber hinaus werden wir in der Sommerpause erneut die offizielle Deutsche E-Bike Meisterschaft organisieren. Nach der gelungenen Premiere heuer in Wipperfürth wird die DEBM in der nächsten Saison zu einem separaten Zwei Tage Event mit spannendem Format aufgewertet. Mehr dazu in Kürze“.

