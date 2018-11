Nachbericht: 33. Kaunertal Opening presented by Blue Tomato

Felix Schäfer -

Die Saison am Kaunertaler Gletscher ist eröffnet! Hier ist der Nachbericht vom 33. Kaunertal Opening 2018.

Strahlender Sonnenschein, strahlende Gesichter und ein Meer an Neuware für die Saison 18/19 - das 33. Kaunertal Opening Wochenende 2018 hat seine Besucher mit einem neuen Snowpark, spannenden Contests, actiongeladenen Events und legendären Partynächten verzaubert und ihnen einen gelungenen Saisonstart beschert.

Strahlender Sonnenschein das ganze Wochenende über ließ die Vorfreude auf das Event exponentiell ansteigen. Als Highlight des diesjährigen Openings feiert der neue Snowpark Kaunertal a.k.a. #NATURERUN Premiere an seiner neuen Location – der Karlesjochbahn - und ließ den Freestylern in den Genuss des längsten Park Runs kommen den das Kaunertal je zu bieten hatte.

Der Blick vom Ausstieg der Karlesjochbahn auf den neuen Snowpark Kaunertal beim Opening 2018

Die grenzenlose Motivation der Athleten, die Vielfalt des Snowparks sowie die gute Laune der Besucher haben das Opening Wochenende erneut zu einem unvergesslichen Spektakel gemacht.

Das Blue Tomato Mega Testival hat die Besucher über alle 3 Tage zum gratis Testen des neuesten Equipments der Saison 18/19 ausgestattet und für einen maximalen Spaßfaktor gesorgt. Mit über 40 Top Marken stand quasi eine Materialflut zur Auswahl die man an einem Wochenende kaum in vollem Ausmaß erfassen konnte.

Beim Blue Tomato Mega Testival boten viele Marken ihre neuesten Produkte zum ausführlichen Testen an - Foto: Felix Pirker

DJs und Live-Bands sorgten für lässige Musik und eine entspannte Atmosphäre am Berg.

Live Bands sowie DJs versorgten die Rider und Besucher des Kaunertal Openings 2018 mit der richtigen Stimmung - Foto: Felix Pirker

Ein abwechslungsreiches Programm vom LVS oder Splitboard Workshops über Mental Coaching und zahlreichen offenen Sessions haben zum Mitmachen eingeladen. Asphaltsurfer haben sich auf dem Pumptrack und in der Miniramp ebenfalls austoben können, während man nebendran im Snowboard Museum by Living Room die Prachtexemplare der Snowboardgeschichte begutachten konnte.

Fabian Fraidl im neuen Snowpark Kaunertal beim Opening 2018

Nach dem Berg ist vor der Party - vom Schnee ging es direkt ins Tal zu weiteren Street - Skate und Snowboard Contests auf der gratis After Ride Streetparty mitten im schönen Feichten auf der gesperrten Hauptstraße.

Während die Einen den spektakulären Tag bei Streetfood &-Drinks und erstklassiger Musik gemütlich ausklingen ließen nutzten andere den jungen Abend als Sprungbrett für eine eskalative Nacht in der der Sternenhimmel zum Greifen nah war.

Club Circle ausverkauft!

Club Circle ausverkauft!

Für alle Feierwütigen ging es beim ausverkauften “Club Circle” in 3 ausgewählten Locations mit einem breiten DJ- und Live- Line Up von Hip Hop, über Rap, Raggae bis hin zu fetten Drum & Bass Beats unter dem Motto „3 Clubs – 15 Artists – 1 Ticket“ in gewohnter KTO-Party Manier weiter bis in die frühen Morgenstunden!

Bis zum Morgen wurde im Rahmen des "Club Circle" beim Kaunertal Opening 2018 in drei verschiedenen Locations in Feichten gefeiert - Foto: GotIt

Freitag

Mit der Sane! Cash 4 Tricks Session gab es am Freitagmittag einen lauten Startschuss am Berg. auf dem Jib’n’Skate Playground haben Jungs und Mädels tief in ihre Trickkiste gegriffen und ordentlich Cash für ihre Skills zum Saisonstart einkassiert.

Cash 4 Tricks Session - Foto: Felix Pirker

Zusätzlich haben sich die Top 3 Rider per Wildcard für den “KTO Invitational Night Rail Jam” am Samstagabend qualifiziert. Nach einem grandiosen Eventbeginn am Berg heizten die Rider beim Blue Tomato Rebuild The City Skate Jam dem Publikum im Tal ordentlich ein.

Nach der Snowboard Movie Premiere von Rusty Toothbrush haben fette DJ’s wie Retrogott, Hulk&Hodn und den Innsbruck- Locals der „Sane!“ Crew in Feichten die Nacht zum Tag gemacht und einen Vorgeschmack auf die absolute Eskalation am Samstagabend gegeben.

Samstag

Beim legendären KTO Invitational Pro Contest am Samstag stellten eingeladene Profi Snowboarder und Freeskier ihr Können unter Beweis. Selbst Rider aus den USA haben sich dieses Event mit insgesamt 8.000,- € Preisgeld nicht entgehen lassen.

Die Jungs und Mädels lieferten beeindruckende Kopf-an-Kopf-Rennen. Letztendlich konnte Boris Mouton (CH) die restlichen Snowboarder mit seinem zweiten Run abhängen. Auf dem zweiten Platz der Snowboarder landete Luis Eckert(D) gefolgt von Tommy Wolf (AT) mit Bronze. Marvin Salmina macht keine halben Sachen und holt gleich 2 Titel für “Best Style” und “Most Creative” ein.

Bei den Girls konnte die 16 Jährige Annika Morgan (D) den Sieg einfahren. Katarzyna Rusin (POL) hat den zweiten Platz und Nadja Flemming (D) den dritten Platz gemacht.

Kaunertal Opening 2018 Pro Contest - Foto: Felix Pirker

Auf dem Jib’n’Skate Playground lieferten die Rider beim Desperados Heavy Metal Live Rail Jam begleitet von Live Bands eine spektakuläre Session. Die Top 3 haben die letzten Wildcards für den KTO Invitational Night Rail Jam abgestaubt.

Das Testival Gelände von oben - Foto: Kaunertal

Für einen gebührenden Einstand des neuen Snowparks hat die komplette KTO-Crowd beim gemeinsamen Gunfire Run presented by Stance den Park auf Herz und Nieren getestet. Eine weitere Besonderheit am Samstag war das Freestyle Mental Coaching, das den Teilnehmern einen optimale Mindset vermitteln sollte um die eigenen Limits im Action Sport weiter zu pushen.

Nach dem ereignisreichen Tag am Berg ging es im Tal mit der Premiere des KTO Invitational Night Rail Jam auf der dafür extra gesperrten Strasse in Feichten spannend und sportlich weiter. Hierfür wurde der Snowpark Kaunertal erstmalig ins Tal geholt.

KTO Invitational Night Rail Jam - Rider: Fabian Fraidl - Foto: GotIt

Von einem 10 m hohen Inrun senkrecht hinab lieferten die eingeladenen Pro Snowboarder sowie die 6 Wildcard Gewinner eine spektakuläre Show mit geilen Tricks über das in der Szene bekannte „Rail Taxi“.

Die 2017 neu installierte Streetparty gewann somit nochmals an Einzigartigkeit und die gesperrte Landesstrasse war abends brechend voll. Die 3 Gewinner Max Zebe, Dominik Metzler und Nauris Putenis sowie Oskar Fritzsche, der Gewinner des “Best Trick Awards” teilten sich das Siegertreppchen und die 1000€ Preisgeld.

Die Gewinner des ersten KTO Invitational Night Rail Jams - Foto: GotIt

Anschließend wurde beim Club Circle die geballte Feierlust aller auf Feichten losgelassen. Neben 90ies Party, Morlock Dilemma, und vielen mehr haben wilde Pogo-Action, Stage diving und fleißige Barkeeper haben den Abend unvergesslich gemacht.

Sonntag

Mit der Amateur Contest Session startete das KTO am Sonntag mit Adrenalin in das Event-Finale. Zeitgleich luden die Girls von den Shred Unit alle Mädels zum Kaffee ein um die Geister nach der vorherigen Nacht wiederzubeleben.

Danach ging es gemeinsam mit Snowboard und Freeski Coaches der in den neuen Park zur Coaching Session um anschließend die neuen Skills in der Nikita G.W.R Open Girls Jib Session zu präsentieren.

Abschließend kam die komplette KTO-Crew noch einmal zur Siegerehrung der Amateure zusammen um die Gewinner und Gewinnerinnen Samuel Aalander + Michelle Rageth in Freeski und Finn Koenn + Romy van Vreden bei Snowboard und das gelungene Wochenende zu zelebrieren.

Die Saison im Snowpark Kaunertal und der neue #NATURERUN ist somit erfolgreich eröffnet Der Park wird in den nächsten Wochen und Monaten weiter mit neuen Features und Elementen ausgebaut und mit zahlreichen Events und Sessions im Rahmen der #FALLRUNS bespielt.

[vc_column_text]

Auf euch wartet ein völlig neuer Park! | © KTO

Das 33. Kaunertal Opening findet in diesem Jahr vom 12. bis 14. Oktober statt. Bereits seit zwei Jahren stand jedes Mal zum Opening die 800 Meter lange "Half Mile Jib Line" neben Pro Kickern und Easy Line für euch bereit. Aber dieses Jahr wird noch eine Schippe draufgepackt! Denn der Snowpark Kaunertal wurde kurzerhand an eine noch nie bebaute Location unter die Karlsjochbahn Gondeln verlegt. Der neue Park – "The Nature Run" – passt sich perfekt der umliegenden Natur an und durchläuft mehrere themenspezifische Sektionen. Neben der beliebten und neu aufgelegten Half Mile Jib Line 3.0, warten im gesamten Park neue Lines und Features auf euch. Sidehit-artige Jumps und Rail-Lines im Skate-Style sind nur zwei Beispiele dessen, was euch dort erwartet.

Amateur-Contest by Majesty & Bonfire | © KTO

Beim Mega Testival by Blue Tomato mit über 50 Brands könnt ihr das aktuelle Material der Saison testen. Der Jib’n’Skate Playground am Fuße des neuen Snowparks, ist der perfekte Platz für einige offene Sessions mit zahlreichen Preisen sowie Cash4Tricks-Sessions.

Redbuild the city Rail Jam | © KTO

Im Anschluss an die Action auf dem Berg geht es im Tal weiter. Für die kostenlose After Ride Streetparty wird wieder einmal die Hauptstraße in Feichten gesperrt. Ein abwechslungsreiches Programm aus verschiedenen kulinarischen Angeboten, Live-Musik, DJs und unterschiedlichen Sessions lassen den Abend gut angehen. Am Freitag feiert der Blue Tomato Rebuild the Sate City Jam Premiere und mit dem ersten KTO Invitational Night Rail Jam wird am Samstag der Park ins Tal geholt. Danach geht’s in drei ausgewählten Clubs mein "Club Circle" weiter. Da braucht ihr eine Menge Kondition!

Night Rail Jam beim Kaunertal Opening | © KTO

