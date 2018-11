Felix Schäfer -

Bis zum offiziellen Saison-Start in Grindelwald-First ist es noch eine Weile hin, doch auch bis dahin gibt es in der Schweiz für euch eine Menge zu erleben!

13. bis 14. Oktober 2018: Freestyle Roots



Keine überdimensionalen Jumps, keine 4-Sterne-Hotels für internationale Pros, sondern ein Event für dich und deine Freunde. Beim Freestyle Roots kommen Snowboarder, Skater, Sprayer, Biker, Breakdancer und Musiker zusammen, um gemeinsam und mit ihrem Spielzeug der Wahl eine gute Zeit zu haben.

Programm

10:00 bis 16:00 Uhr: AEK Pump & Win

10:00 bis 18:00 Uhr: Village (Aussteller, Künstler, Freestyle Sessions, Workshops)

10:00 bis 12:00 Uhr: SKI - Quali Session - Showzone

10:00 bis 12:00 Uhr: SNOWBOARD - Quali Session - Showzone

12:00 bis 19:00 Uhr: GRAFFITI - Wall of Fame

12:00 bis 13:30 Uhr: SKATE - Game of SKATE - Showzone

12:00 bis 13:30 Uhr: SLOWDOWN - FOOD & DRINKS - High Quality Streetfood (auch Vegan)

13:30 bis 14:30 Uhr: MUSIC - ROOTS HAUSBAND - Showzone

13:30 bis 14:30 Uhr: BIKE & BMX / SNOW / SKATE - Jam Session - Showzone

14:00 bis 14:30 Uhr: BREAKDANCE - Workshop mit THE YARF - Village

15:00 bis 15:30 Uhr: SKI - Final Session - Showzone

15:00 bis 15:30 Uhr: BIKE & BMX - Pumptrack Workshop

16:00 bis 16:15 Uhr: BREAKDANCE - Cypher - Showzone

16:30 bis 17:00 Uhr: BIKE & BMX - Style Session - Showzone

16:30 bis 17:30 Uhr: GRAFFITI - Open Can Next Level - Village

17:00 bis 17:30 Uhr: SKATE - Workshop - Showzone & Stockhorn Arena

17:30 bis 18:00 Uhr: SNOWBOARD - Final Session - Showzone

18:00 bis 18:30 Uhr: BREAKDANCE - Cypher - Showzone

18:00 bis 19:00 Uhr: MUSIC - Open Mic - Stockhorn Arena

19:00 bis 20:15 Uhr: BATTLE OF FREESTYLE - (DJ vs. BREAKDANCE vs. GRAFFITI vs. BIKE vs. SKATE vs. SNOWBOARD vs. SKI) - Showzone

20:45 bis 22:00 Uhr: MUSIC - PVP Live in Concert - Showzone

22:00 bis 03:30 Uhr: PARTY - DJ EROX sowie Skate & Punk Session - Stockhorn Arena

10:00 bis 16:00 Uhr: AEK Pump & Win

10:00 bis 16:00 Uhr: Village (Aussteller, Künstler, Freestyle Sessions, Workshops)

10:00 bis 12:00 Uhr: SKI & SNOWBOARD - Shred Session - Showzone

10:30 bis 11:00 Uhr: BREAKDANCE - Cypher - Showzone

11.00 bis 12:00 Uhr: GRAFFITI - Open CAN Next Level - Showzone

11:00 bis 12:00 Uhr: SKATE - Quali Session - Showzone

11:00 bis 16:00 Uhr: GRAFFITI - Wall of Fame - Showzone

12:00 bis 13:30 Uhr: SKI & SNOWBOAR - Open Ramp mit Workshop - Showzone

12:00 bis 13:30 Uhr: SLOWDOWN - FOOD & DRINKS - High Quality Streetfood (auch Vegan)

12:30 bis 13:00 Uhr: SKATE - Workshop - Showzone & Stockhorn Arena

13:30 bis 14:00 Uhr: BIKE & BMX - Jump Session - Showzone

14:00 bis 14:30 Uhr: BREAKDANCE - Workshop mit THE YARD - Village

14:15 bis 14:45 Uhr: SKATE - Final Session - Showzone

14:30 bis 15:30 Uhr: MUSIC - Open Mic - Stockhorn Arena

14:30 bis 15:00 Uhr: BIKE & BMX - Pumptrack Workshop

15:00 bis 15:15 Uhr: BREAKDANCE - Cypher - Showzone

15:30 bis 16:00 Uhr: BIKE & BMX - Best Trick Session - Showzone

Snowboard-Setup beim Freestyle Roots

>> freestyleroots.ch

14. bis 15. Dezember 2018: Season Kick Off

Der offizielle Start in die Saison wird in Grindelwald-First traditionell groß gefeiert. Das Opening-Wochenende solltet ihr euch nicht entgehen lassen und gemeinsam mit allen, die dem Winter genau so entgegenfiebern wie ihr, an diesem Wochenende Gas geben!

Season Kick-off in Grindelwald-First

>> FB-Seite zum Season Kick Off

