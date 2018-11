Senkrechtstarter Erik Fedko unterschreibt bei rasoulution

Felix Heine -

An einem Namen kommt man derzeit in der deutschen Slopestyle Szene nicht vorbei: Erik Fedko. Der 20-Jährige hat in den letzten drei Jahren sportlich eine rasante Entwicklung genommen und unterschreibt nun bei der vom ehemaligen Mountainbike-Profi Tarek Rasouli geführten Agentur rasoulution GmbH.

Vor gar nicht all zu langer Zeit war Erik Fedko ein noch eher unbeschriebenes Blatt in der Szene. In den letzten drei Jahren hat er allerdings eine phänomenale Entwicklung hingelegt. Nachdem er seine Ausbildung abgeschlossen hatte, entschloss er sich dazu, Vollzeit-Profi zu werden. „Fedko" (wie er auch genannt wird) bewies im Laufe seiner ersten echten Profi-Saison, dass er mit den besten Slopestyle-Fahrern der Welt nicht nur mithalten, sondern auch um Titel fahren kann.

Erik Fedko beim Red Bull Joyride. | Foto: Ale Di Lullo

Begonnen hat alles 2006 mit dem Motocross. Herangeführt von seinem Vater entwickelte der Fröndenberger in der Nähe von Dortmund eine Leidenschaft für zwei Räder. 2008 schweißte er seinem Sohn aus einem alten Kinderbike das erste Dirt-Bike zusammen und ebnete ihm so auch den Weg zum Mountainbike. Dieses hielt zwar den Belastungen der täglichen Sessions im Wald nicht lange stand, war jedoch trotzdem ein entscheidendes Puzzelstück für Eriks heutige Entwicklung. Jahrelang pendelte Erik zwischen Motocross und dem Mountainbike. Die dabei gesammelte Erfahrung dient nun als Grundlage für sein beeindruckendes Trick-Repertoire, das auch die Rogatkins und Rheeders dieser Welt unter Druck setzt.

360 Tailwhip beim District Ride 2017. | Foto: Bartek Wolinski

2013 nahm Erik beim iXS Dirt Masters Festival erstmals an einem FMB Bronze Event teil und schon im Folgejahr ging er bei mehreren Gold und Silver Events an den Start. Er ist auch regelmäßiger Teilnehmer auf der Deutschen Freestyle Mountainbike Tour, wo er 2015 im Dirtpark Belsen seinen ersten Sieg auf der FMB World Tour feierte. 2016 gelang es Fedko die Amateurwertung der FMB World Tour zu gewinnen, wo er sich gegen viele aufstrebende junge Fahrer aus ganz Europa durchsetzte. Letztlich sorgte dieser Erfolg auch für den Entschluss den nächsten Schritt bei den Pros zu versuchen. „Es war schon immer mein Ziel irgendwann bei den Profis mitzufahren und auch an Events wie Crankworx und Red Bull Joyride teilzunehmen. Ich habe immer versucht mich zu pushen und mich mit anderen zu messen, habe immer Vollgas gegeben. Der Erfolg 2016 hat mich umso mehr motiviert dieses Ziel zu verfolgen. Ich habe viel Zeit darin investiert die Tricks zu lernen, die ich wollte und mich eher wenig an einzelnen Fahrern bei den Pros orientiert. Jeder macht seine Tricks anders und so bringe ich denke ich auch meinen eigenen Style mit", erklärt Erik selbstbewusst.

Erik sichtlich gestoked! | Dope Hammer

Nachdem er 2017 bei vier Auftritten bei FMB Gold Events jeweils in den Top 10 landete und bei O'Marisquino in Vigo, Spanien, die bis dahin beste Platzierung seiner Karriere mit einem zweiten Platz einfuhr und sich dadurch die Teilnahme am legendären Red Bull District Ride in Nürnberg sicherte, war klar, dass dieser Junge noch lange nicht sein Potential ausgeschöpft hat. Der letzte Event des Jahres durch die Altstadt Nürnbergs sollte ein weiterer Fingerzeig sein. Ein fünfter Platz bei seiner allerersten Teilnahme an einem FMB Diamond Event gegen eine Weltklasse-Konkurrenz deutete darauf hin, was 2018 folgen sollte.

Erik´s bislang größter Erfolg beim Crankworx Whistler mit Platz drei. | Foto: Ale di Lullo

Mit seinen energiegeladenen und butterweichen Runs zauberte Erik Fedko eine nahezu traumhafte Saison auf dem Dirtjump-Bike hin. Dank starken Auftritten bei allen Events der Crankworx FMBA Slopestyle World Championship (SWC), inklusive den dritten Plätzen bei Crankworx Les Gets und Red Bull Joyride at Crankwork Whistler (Video), belohnte er sich für seine Arbeit mit dem dritten Platz bei der SWC.

„Zu Beginn des Jahres bin ich etwas zu vorsichtig gewesen, aber es war mein erstes Crankworx Event und mit so großen Sprüngen. Dadurch dass ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, habe ich aber mehr Zeit auf meinem Bike verbringen können und fühlte mich zum Sommer hin immer besser und sicherer. Zum Ende der Saison lief es dann eher so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich denke für meine erste Crankworx Saison, kann man nicht wirklich meckern (lacht)."

https://www.youtube.com/watch?v=sLqja3o2qaY

Doch satt ist Erik Fedko bei weitem noch nicht. 2019 will er nun seine Entwicklung gemeinsam mit rasoulution vorantreiben und nach dem Weltmeisterschafts Titel greifen.

„Erik ist in kurzer Zeit richtig durchgestartet und ist dennoch menschlich total auf dem Boden geblieben. Wir freuen uns sehr darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten und ihn dabei zu unterstützen, den nächsten Schritt im professionellen Slopestyle-Sport zu machen"

- hält Erik's neuer Manager Tarek Rasouli.

Truckdriver am Stepdown. | Foto: Marc Müller

Erik Fedko hat die kommende Saison schon fest im Blick:

„Ich werde die Off-Season dazu nutzen, weiter an mir zu arbeiten – im Skatepark bei schlechtem Wetter trainieren und hoffentlich zweimal nach Barcelona gehen, um im La Poma Bikepark Zeit auf dem Bike zu verbringen. Ich bin aber auch gerade dabei einen eigenen Spot bei mir zu Hause zu bauen. Wir sind noch in der Planungsphase, aber ich hoffe, dass ich bald auch vor meiner Haustür fahren kann, wenn das Wetter es zulässt."

