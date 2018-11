2018 Nazare Challenge, Big Wave Tour – Finals

Redaktion -

Und für alle die es noch nicht gesehen haben noch einmal zu genießen: das epische Finale der Nazare Challenge. Die Teilnehmer schenkten sich nichts und lieferten ein wahres Spektakel.

Im Final Heat begegneten sich Natxo Gonzalez vs. Grant Baker vs. João De Macedo vs. Alex Botelho vs. Lucas Chianca vs. Russell Bierke.

Vor allem Grant "Twiggy" Baker galt bei den Buchmachern als der große Favorit, vor allem nach seinen Toursiegen 2014 und 2017. Und am Schluss wurde der in Durban geborene Südafrikaner seiner Favoritenrolle gerecht und gab der Konkurrenz das Nachsehen. An der Küste Kwazulu Natals aufgewachsen zu sein bedeutet, sich an große Wellen gewöhnen zu müssen wenn man regelmäßig surfen will. Gerade Twiggy's Homspots Caverock und Umhlanga Rocks liefern im Winter regelmäßig Swells in Familienhausgröße. Kein Wunder dass Herr Baker so liefert wie er es tut. Herzlichen Glückwunsch!

