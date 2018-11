Anna Gasser landet als erste Frau einen Triple Cork

Felix Schäfer -

Anna Gasser hat bei den Prime Park Sessions im Stubai Zoo ordentlich Wirbel gemacht, als sie ihren ersten Triple Cork smooth und sauber in die Landung stellte!

Anna, erzähl mal, wie kams, dass du heute den Cab Triple Cork gleich beim ersten Versuch gestanden hast?

Zuerst dachte ich, dass es heute gar kein so perfekter Tag werden wird, weil etwas Wind angesagt war und das für uns ja nie etwas Gutes bedeutet. Dann kam aber alles anders und ich hab zum ersten Mal in den Prime Park Sessions hier am Stubaier Gletscher die große Kickerline in Angriff genommen. Nach ein paar Hits zum Aufwärmen hab ich begonnen Doubles zu machen und alles fühlte sich, obwohl dieser Kicker einer der größten ist, auf dem ich diesen Trick je gemacht habe, sehr relaxt und gut an. Der Takeoff war perfekt, ich hatte genug Airtime und die Kontrolle war bei den Doubles immer da. Dann wars für mich eine klare Entscheidung - „wenn alles so perfekt ist, dann warum nicht einfach machen“ und so kams dass ich den Triple schon beim ersten Versuch sauber landen konnte.

Was ist das schwierige daran, hast du den Trick davor schon im Airbag gemacht, ?

Ich hab ihn ein Mal am Airbag am Kreischberg versucht, mir dabei aber gedacht, dass ich diesen Trick doch lieber wieder von der Liste streichen würde, weil man, wenn was schief geht, schon mit Konsequenzen zu rechnen hat. Es kann leicht sein, dass man den dritten Flip zu viel corkt, man die Rotation also nicht stoppen kann, und so sehr einfach in Richtung 1440 überrotiert. Heute hab ich diese Erinnerung einfach ausgeblendet und am Ende hat alles geklappt und ich hab einen weiteren Trick, der sich für mich jetzt gar nicht wie ein so riesiger Meilenstein anfühlt, abgehakt.

Glaubst du, dass den Trick auch in den Contests machen wirst?

Bei X Games und den Contests, bei denen die Kicker gut geshapt und groß genug sind, bestimmt, ich glaube aber nicht, dass ich diesen Trick bei den City Contests auf der Rampe zeigen werde. Mein Fokus liegt eher auf den technisch noch anspruchsvolleren Tricks und darauf overall gut Snowboard zu fahren und glaub mir, es gibt noch so vieles, das ich lernen will. Ich freu mich aber trotzdem, dass diese Mutprobe abgehakt ist.

