Nicolai Steidle -

Das ist schon beinahe zirkusreif was die beiden Jungs hier ausführen. Nick Melanson und Barrett Miller haben schon so einige Zeit auf den Brettern verbracht die uns die Welt bedeuten. So ein Boardtransfer ist wirklich alles andere als einfach.

Wie lange Nick und Brett gebraucht haben bis sie dieses Kunststück im Kasten hatten ist nicht überliefert. Dass sie gewaltig Spaß an der Sache hatten sticht aber ins Auge. Sicher etwas zum nachmachen. Wer von euch hat es drauf? Wir veröffentlichen jedes erfolgreiche Video!

https://www.instagram.com/p/BqH90JlHNMI/

© Primesports.de