elooa: Nur noch wenige Plätze beim Carving-Camp mit Tommy Delago frei!

In den Herbstferien starteten wir wieder gemeinsam mit NITRO SNOWBOARDS Pro Eero Ettala am Kaunertaler Gletscher in die elooa Wintersaison 2018/19. Ereignisreiche vier Tage Snowboarden bei perfekten Bedingungen, strahlendem Sonnenschein und Neuschnee. Mit dabei waren neben 40 Campern auch noch sechs elooa Coaches sowie jeweils ein Profi Fotograf und Filmer und außerdem weitere Pros wie Benny Urban, Ludvig Billtoft, Marc Swoboda, Dominik Wagner und Antti Jussila.

Nach der Ankunft im Hotel am Mittwoch gab es erstmal einen Welcome Abend gab für alle Camper um die elooa Crew und alle kennenzulernen. Hochmotiviert ging's dann am Donnerstag mit den Campern und den internationalen Snowboardstars auf den Gletscher. Bei Neuschnee ging's zunächst ins Gebiet zum Einfahren und Powder Turns machen, während der Snowpark Kaunertal frisch geshaped wurde! Am Freitag zeigte sich der Park dann für's elooa Camp in perfektem Zustand. Mehrere Lines, bestehend aus Kickern, Rails und Boxen, waren ideal um sich auf die Saison einzushredden. Zahlreiche Warm-Up Runs am Vormittag und ein gemeinsames Foto- und Video-Shooting am Nachmittag standen auf dem Programm. Obendrauf konnten alle Teilnehmer direkt am Snowpark nagelneue NITRO SNOWBOARDS Produkte der Saison 2018/19 testen und sich beraten lassen. Nach unzähligen Runs ging's dann am Nachmittag mit müden Beinen ins Hotel. Nach einem leckeren Abendessen wurden die Filmaufnahmen gemeinsam mit Eero und den elooa Coaches ausgiebig analysiert und begutachtet. Was will man mehr? Alle waren super happy und natürlich heiß darauf die Tipps der Pros und Coaches umzusetzen. Unglaubliche Progression bei allen Campern und jede Menge Spaß mit allen Beteiligten sorgten für strahlende Gesichter. Zudem wurde bei einem professionellen Foto-Shooting wieder alles festgehalten.

Auch in den kommenden Tagen gab es perfekte Bedingungen mit strahlendem Sonnenschein. Alle Teilnehmer hatten die Chance mit Eero und den elooa Coaches zahlreiche Runden im Snowpark zu drehen und sich noch jede Menge Tipps zu holen. Neue Tricks, strahlende Gesichter, jede Menge Spaß und keine Verletzungen sorgten für ein rundum gelungenes elooa Season Opening 2018/19. Jetzt kann der Winter kommen und alle Teilnehmer können top vorbereitet in die Saison starten!

Text: elooa