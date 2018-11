Flip Lab Zürich: Freier Eintritt zum Opening!

Felix Schäfer -

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Flip Lab eröffnet seinen ersten Trampolinpark in Zürich. Auf 3.000 qm könnt ihr an auf Trampolinen, Air Bags, Parkour etc. an euren Skills feilen.

Nachdem das Flip Lab mit seinem Trampolinpark in Wien großen Erfolg hat, hat man nun den Sprung in die Schweiz gewagt. Spaß an der Bewegung, Möglichkeiten zum professionellen Training – dafür ist auf den insgesamt 3.000 qm ausreichend Platz. Und zum Opening bekommt ihr ein besonderes Geschenk: Vom 15. bis 18 November 2018 könnt ihr euch bei einer Gratis-Stunde Airtime selbst vom Flip Lab überzeugen!

Was ist das Flip Lab?

3.000 qm Gesamtfläche

2.000 qm Trampolin- und Freestylefläche

über 120 Trampoline in 10 verschiedenen Areas

professionelle Trampolin- und Freestyle-Trainer

Kapazität: 120 Besucher

Areas Fun Freestyle- und High-Performance (Wettkampftrampoline, Bungee-Trampoline, Wallwalks) FlipParkour und Base Ninja Parkour (Air Bags, FlipTower, FlipParkour) Basketball Tracks Action Zone (Tumbling-Trampoline, Sloped Wall- & Multi-Trampoline, drei Air Bags, Bungee-Trampolin, Aerial Silk, Battle Beam)



Jede Menge Trampoline und Parkour-Varianten im neuen Flip Lab in Zürich | © Flip Lab

Preise

30 Minuten: 16,- CHF (online); 18,- CHF (vor Ort)

60 Minuten: 26,- CHF (online); 29,- CHF (vor Ort)

90 Minuten: 39,- CHF (online); 43,- CHF (vor Ort)

120 Minuten: 48,- CHF (online); 53,- CHF (vor Ort)

besondere Gruppenpreise für Schüler, Privatpersonen, Geburtstagsfeiern oder Geschäfts-Events

Auch Kurse mit professionellen Coaches sind möglich | © Flip Lab

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 14 bis 21 Uhr

Wochenende, Feiertage und Schulferien: 10 bis 21 Uhr

Lage & Anfahrt

Bus 510 vom Flughafen Zürich (ca. 17 Minuten)

Bus 510 vom Bahnhhof Rümlang (ca. 5 Minuten)

per Auto: Autobahnabfahrt 62 Richtung Rümlang

Website: fliplab.ch

Facebook: FLIPLABzurich

Instagram: @fliplab.zurich

