Felix Schäfer -

Das Kitzsteinhorn lockt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche internationale Pros an, die sich in der Superpipe auf die Saison einfahren.

Der Glacier Park am Kitzsteinhorn ist bereits geöffnet und mit dem Superpipe Training Weeks ist auch die Vorbereitung für die Contest-Saison bereits in vollem Gange! Bis zum 03. Dezember können internationale Pros hier in Zell am See Kaprun von den optimalen Bedingungen profitieren. Im Moment gehören dazu auch Maddie Mastro aus den USA und Cai Xuetong aus China. „Bis jetzt war es supergut. Wir können ununterbrochen fahren – es wartet immer ein Schlitten, der uns wieder zum Start der Halfpipe bringt. Das ist unvergleichlich. Besser geht es nicht", meint Maddie begeistert. Aber natürlich sind auch die Jungs am Start, darunter die Iouri Podladtchikov, Pat Burgener und David Hablützel sowie der Australier Scotty James.

