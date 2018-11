ROXY x KEEP A BREAST: Mit vereinten Kräften Bewusstsein schaffen

„Ich bin sehr dankbar, dass Keep A Breast nun schon seit so vielen Jahren ein Teil der ROXY Familie ist. Die Frauen, die hinter dem Label stehen, ob Künstlerinnen, Athletinnen oder Musikerinnen, inspirieren uns, das Leben voll und ganz zu genießen. Dazu gehört auch, auf unsere Gesundheit zu achten.“ ‒ Shaney Jo Darden, Gründerin der Keep A Breast Foundation

Danielle McKenzie

„Seit über 20 Jahren setzt sich ROXY für Female Empowerment ein und wir halten es für besonders wichtig, Frauen dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Wir sind stolz auf unsere Zusammenarbeit mit der Keep A Breast Foundation und die Möglichkeit, dem Thema Brustkrebs die Aufmerksamkeit und Unterstützung zu schenken, die es erfordert.“ ‒ Danielle McKenzie, Global Head of Marketing von ROXY

40% aller Brustkrebsdiagnosen erfolgen dank Frauen, die bei Selbstuntersuchungen Knoten entdecken (John Hopkins Medical Center). Deshalb spielen bildende Maßnahmen zur Brustabtastung für junge Frauen solch eine zentrale Rolle.