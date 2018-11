SurfWG auf Bali präsentiert: Lets Get Wild Wet Season

Du wirst in einem unserer Balinesischen 4-er Lumbung untergebracht werden – oder in unserem Haupthaus.

Zweimal am Tag wirst du an die besten Surfspots Balis gebracht – so lernst du Bali nach und nach kennen!

Denk dran: Das Special “LET’S GET WET SEASON” gilt nur vom 15. November 2018 bis zum 15. März 2019.

Alos sei schnell und sichere dir noch heute deinen Platz.

Book now!!!