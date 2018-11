Wenn das Monster erwacht: Die WSL Komission gibt grünes Licht für Nazare

Nicolai Steidle -

Es ist wieder soweit: Die Big Wave Challenge in Nazare steht vor der Haustür und ein Sturmtief über Grönland sorgt für den massiven WNW Swell, der notwendig ist um das Monster aufzuwecken.Der am Freitag ankommende Swell ist das Ergebnis eines Tiefs, welches im Süden Grönland entsteht, gepaart mit einem Hoch in Nova Scotia. Diese Hoch/Tief Kombination und Windstärken von bis zu 40 Knoten sollen uns eine Dünung von ca. 30 Fuß bescheeren.

Der Swell kommt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an und wird sein Maximum in den Morgenstunden am Freitag erreichen und den Tag über mehr oder weniger konstant bleiben. Die Faces der Welle werden auf 20-30 Fuß geschätzt wobei die größten Wellen des Tages bis zu 35 Fuß groß werden können.

Das Sturmtief über Grönland liefert den größten Swell des Jahres

Wie das in etwa aussehen kann seht ihr hier:

https://youtu.be/Ftok14M5p8g

Sicher kein Wohlfühlort und ganz sicher nichts für Leute mit schwachen Nerven.

Ein Lineup, welches diesen Bedingungen gewachsen ist seht ihr hier:

Round 1 Matchups:

Heat 1: Billy Kemper (HAW), Lucas Chianca (BRA), Greg Long (USA), Nathan Florence (HAW), Francisco Porcella (ITA), Antonia Silva (PRT)

Heat 2: Ian Walsh (HAW), Tom Lowe (GBR), Will Skudin (USA), Russell Bierke (AUS), João De Macedo (PRT), Rodrigo Koxa (BRA)

Heat 3: Kai Lenny (HAW), Jamie Mitchell (AUS), Natxo Gonzalez (EUK), Jojo Roper (USA), Pedro Calado (BRA), Hugo Vau (PRT)

Heat 4: Makuakai Rothman (HAW), Alex Botelho (PRT), Grant Baker (ZAF), Nic Lamb (USA), Nic von Rupp (PRT), João Guedes (PRT)

So sehen die Heats der ersten Runde aus.

Zu sehen ist der ganze Spaß auf der Webseite der WSL.

