Adventskalender Tag 7 – Hol Dir ein paar VANS

Christian Schubert -

Wir hätten da was für Deine Füße! Hinter dem siebten Türchen unseres Adventskalenders verbirgt sich ein paar VANS Paradoxxx Marshmallow. Einzige Voraussetzung - Ihr solltet Schuhgröße EU 44 haben.

Der Paradoxxx ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem professionellen Surfer von Vans, Dane Reynolds. Dieses Low-top-Schnürdesign vermischt die Welt der Surfer mit der der Skater. Der Schuh präsentiert sich mit einem Obermaterial im Retro-Stil aus Wildleder und Canvas, einer UltraCush Lite™ Innensohle für optimierten Komfort und Halt, einer stützenden Gummi-Cupsohle, verstärkten Zehenkappen, die vor Abnutzung schützen, einem gepolsterten Rand für mehr Komfort und einer Gummilaufsohle in charakteristischer Waffel-Optik für hohe Rutschfestigkeit. An den Einsätzen befinden sich klassische Logos und der „Off The Wall“-Schriftzug ziert die Zunge.

Zusammensetzung: Wildleder, Canvas

Ultracush™ Lite

Die flache Vans ULTRACUSH Lite-Innensohle auf CMEVA-Basis ist ultraleicht und anatomisch geformt und sorgt für eine schnelle, reaktionsfähige Dämpfung – so sind eine natürliche Passform und unbeschwertes Skaten garantiert.

Hier geht´s zum Gewinnspiel

