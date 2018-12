Back To Keramas – 9 December 2018

Redaktion -

Der Westwind büglte die kopfhohen Wellen heute Morgen glatt an Balis Ostküste. Mit der Flut kamen konstante Sets über die sich die gut 20 Surfer mächtig gefreut haben dürften. Den ganzen Morgen waren die Surfbedingungen exzellent.

Und es kommt noch besser: Die ganze nächste Woche steht der Wind günstig und der Swell kommt an; es sollte also scheppern an Balis Ostküste und den holprigen Start in die Wetseason schnell vergessen lassen. Wenn ihr also gerade ein bisschen Zeit und Geld übrig habt: Keramas it is!!!

© Primesports.de