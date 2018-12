Country Surfboards: From Haleiwa to Europe

Nicolai Steidle -

In den 1960ern befanden sich so gut wie alle auf Hawaii ansässigen Surfboard Fabriken entweder in Honululu selbst oder in den Vororten um Honolulu. Zu dieser Zeit lebte jedoch eine Gruppe von jungen Surfern bereits an der damals noch verlassenen North Coast, wo die besten Wellen waren.

Mit diesen Weltklasse Wellen direkt vor der Tür, entsand in den Surfern der Wunsch ihre Bretter direkt vor Ort zu bauen, vor allem weil sie hier die neuen Designs und Modelle direkt testen konnten.

Also wurde 1967 in Haleiwa Country Surfboards gegründet, die Boards waren von hervorragender Qualität, die wohl besten Shaper dieser Zeit waren hier am Werk. Die Eröffnung sorgte also nicht nur bei den Surfern für Freude sondern auch bei den Shapern, die endlich surfen und shapen am gleichen Tag konnten. Und so verpflichtete Country Surfboards schnell die besten Shaper der Insel: Dick Brewer, Mike Diffenderfer, Tiger Espere oder Owl Chapman um nur einige wenige zu nennen. Es kamen auch immer wieder Shaper aus Übersee, welche die Werkstatt nutzten, um sich genau die Bretter zu shapen, die sie für hawaiianische Wellen am geeignetsten hielten.

Diese Konvergenz an Talent sorgte dafür, das Country Surfboards eine zentrale Rolle in der Aufbruchstimmung einnahm, die das Surfen und die Gesellschaft zwischen den 1960ern und 1970ern erlebte. So wurde Country Surfboards eine der berühmtesten Surfmarken auf der ganzen Welt.

[embed]https://vimeo.com/297742495