Die Coffey Geschwister: mehr als nur Instagram Stars?

Nicolai Steidle -

Sie erinnern ein wenig an den Kardashian Clan, nur dass diese Geschwister außer gutem Aussehen auch noch ähnlich gute Surfskills vorweisen können. Sie sind zwischen 15 und 23 Jahren alt und haben mehrere Millionen Follower auf Instagram.

Sie reiten nicht nur Wellen im Meer, sie reiten auch auf der Welle des Erfolgs, möglich gemacht durch die Social Media Hysterie. Jackson, Holly-Sue, Ellie-Jean, Bonnie-Lou und Ruby-Lee wachsen an Australiens schöner Gold Coast auf und lassen Millionen Fans an ihrem Leben teilhaben. Der Vergleich mit den Kardashians stört das Familienoberhaupt Jason nicht, ganz im Gegenteil: "man kann über die Kardashians sagen was man will, aber ihr Familien Zusammenhalt ist vorbildlich".

Mutter Natur hat es gut gemeint mit den Coffey Geschwistern

Coffey Sister: Zufällig berühmt

Die Eltern brachen nach einem schweren Unfall der Mutter die Zelte ab und zogen aus, um das Land zu entdecken, sie nahmen ihre Kinder mit auf einen langen Surftrip. Die beiden Mädchen Ellie-Jean und Holly-Sue begannen diese Tage videografisch festzuhalten und auf Social Media zu teilen. Schnell stieg die Anzahl der Follower.

Ellie-Jean und Holly-Sue Coffey

Die beiden sind die Zugpferde in Sachen Instagram Vermarktung. Sie surfen seit mehreren Jahren die WQS Stops, trotz passabler Ergebnisse hat es aber noch nicht für eine Tour Qualifikation gereicht.

Holly surft Pro-Level

Ellie-Jean weiß jedoch bereits genau, was eine erfolgreiche Quali bedeuten würde: noch mehr Follower auf Instagram. Und obwohl die Surfskills der beiden herausragend sind, setzen sie verstärkt auf die Vermarktung ihrer körperlichen Vorzüge.

Die meisten Fotos auf den Profilen der Beiden haben eher weniger mit Surfen zu tun.

Vielleicht sollten die Beiden ein bisschen weniger Zeit für Fotoshootings aufwenden und stattdessen ein bisschen mehr surfen gehen, dann klappt das mit der Qualifikation ganz bestimmt.

Auf der nächsten Seite gibt es eine Kostprobe der Surfskills der Geschwister

https://www.youtube.com/watch?v=tXGRZlKFrSk

© Primesports.de