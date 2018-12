LAAX Open 2019 – Save the date!

Felix Schäfer -

Ist noch ein wenig hin, aber ihr solltet euch das Datum für die LAAX OPEN 2019 trotzdem schon fett im Kalender anstreichen!

Der Slopestyle- und Halfpipe-Contest der LAAX Open steht auf der To-do-Liste der internationalen Contest-Elite ganz oben. Nicht weiter verwunderlich, schließlich gibt es neben ruhmreichen Titeln auch insgesamt 250.000 CHF an Preisgeld zu gewinnen! Die Finals, in denen - so viel lässt sich jetzt schon sagen - sich die Fahrer mit krassen Runs batteln werden, sind auf Freitag, den 18.01. und Samstag, den 19.01.2019 angesetzt. Die LAAX OPEN sorgen aber nicht nur am Crap Sogn Gion für Action, sondern auch im Tal rund um das rocksresort, mit Live-Acts, Workshops und vielem mehr. Nähere Infos folgen im Laufe der nächsten Monate, aber zur Einstimmung haben wir schon einmal einen kleinen Teaser für euch.

Confirmend Riders: Mark McMorris, Max Parrot, Ayumu Hirano, Iouri Podladtchikov, Chloe Kim, Jiayu Liu, Jamie Anderson, Enni Rukajärvi

LAAX 2018

Nicht mehr lange bis zu den LAAX Open 2018! Spannende Contests im Slopestyle und der Halfpipe, Konzerte, Partys… Dürft ihr nicht verpassen!

Die LAAX OPEN 2018 gehören zur World Snowboarding und FIS Snowboard World Cup Tour und sind mit 200.000 CHF Preisgeld dotiert. Die sind für die Finalisten und Finalistinnen in den Disziplinen Slopestyle und Halfpipe bestimmt. Die 2018er Ausgabe der LAAX OPEN bietet aber noch mehr: schon ab den Qualifikationen geht es für viele Rider um einen Startplatz für die Olympischen Winterspiele 2018. Am Crap Sogn Gion auf 2.252 m haben sie die letzte Chance, sich mit Top-Leistungen ihr Olympia-Ticket zu sichern. Es werden also vier spannende Contest-Tage, bei denen ihr als Zuschauer kostenlos dabei sein könnt!

Die LAAX OPEN 2018 stehen in einer 30-jährigen LAAX-Tradition bei der Austragung von Snowboard-Events. Neben den Contests gehören zahlreiche Side-Events wie Konzerte dazu: "Snowboard Movie-Soundtracks x SRF Virus" im Riders Club oder bei Live-Acts mit Snowboard-Profi Pat Burgener in der Riders Lobby und auf der rocksresort Open Air Stage von "Skor & Band" und "Lo & Leduc". LAAX Open 2018 - Übersicht 15. und 16.01.18 Training Slopestyle & Halfpipe, Crap Sogn Gion 17.01.18 Qualifikationen Slopestyle & Halfpipe, Crap Sogn Gion 18.01.18 Semi-Finals Slopestyle & Halfpipe, Crap Sogn Gion 19.01.18 Finals Slopestyle, Crap Sogn Gion Live: Skor & Band, rocksresort ab 18 Uhr Live: Pat Burgener & Band, Riders Lobby ab 21 Uhr Snowboard-Movie-Soundtrack x SRF Virus, Riders Club ab 22 Uhr 20.01.18 Finals Halfpipe, Crap Sogn Gion Live: Lo & Leduc, rocksresort ab 17 Uhr LAAX Open Afterparty: Goldfinger Brothers, Riders Club ab 22 Uhr

© LAAX Open 2018

© Primesports.de