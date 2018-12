ROXY setzt 2019 auf Swimwear aus recycelten Plastikflaschen

In der kommenden Saison steht bei ROXY das Thema Female Empowerment wieder ganz weit oben. Die ‚Make Waves Move Mountainsʻ Kampagne unterstützt weiterhin Athletinnen und Roxy-Girls auf der ganzen Welt.

Trendpieces wie Wickelkleider, Polka Dots und lässige Latz-Culottes: die Apparel-Linie der SS19-Kollektion bietet Basics im Oversize-Look und feminine Schnitte. Roxy Girls can do both! Zarte, rauchige Pastelltöne, Blumenprints und hochwertige Stoffe wie fließende Baumwolle und Leinen wirken weiblich und erwachsen.

Die Latzhose aus Leinen macht sich nicht nur am Strand gut.

Auch in dieser Saison zeigt das Label mit seiner aktuellen Swimwear- und Wetsuit-Kollektion, dass High-Performance-Pieces nachhaltig und ökologisch korrekt produziert werden können. Für die ROXY Wetsuits und Pop Surf Swimwear wird das innovative REPREVE-Gewebe verwendet, das aus recycelten Plastikflaschen hergestellt wird.

Viel mehr kann man aus einer Plastikflasche nicht rausholen. Gut für die Umwelt und schön fürs Auge.

Eine umweltschonende Färbemethode der Textilien verringert außerdem nicht nur den Wasserverbrauch in der Produktion, sondern ist zusätzlich energiesparend. So sind die Badeanzüge, Bikinis und Wetsuit ultraresistent gegen äußere Einflüsse wie Chlor, Sonnenschutzmittel, UV-Strahlen und Salzwasser. Trends der SS19- Kollektion sind Wickel-Einteiler, hohe Beinausschnitte und sportliche Crop Tops.