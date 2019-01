Burton vergibt Step On®-Lizenzvertrag an DC Shoes

Felix Schäfer -

Ab Herbst 2020 wird Burton's Step On-System auch mit DC Boots kompatibel sein! Was haltet ihr davon?

Nachdem Burton viele Jahre Entwicklungsarbeit investiert hat, bevor sie ihr Step On-System auf den Markt gebracht haben, geht das Traditions-Brand nun den nächsten Schritt. Das System soll möglichst viele Snowboarder erreichen und um das zu erreichen, hat sich Burton nun mit DC Shoes zusammengetan. DC ist bereits fleißig am Tüfteln und wird im Herbst 2020 Boots für Frauen und Männer anbieten, die auf Burton's Step On-System abgestimmt sind. Burton – einer der absoluten Big Player in der Snowboard-Industrie – hat sich mit DC einen Partner gesucht, der ebenfalls international stark verbreitet ist und einen großen Kunden- und Fan-Stamm besitzt. Man darf also gespannt sein, wie sich die Zusammenarbeit dieser beiden Großen entwickeln wird.

DC wird ab Herbst 2020 das erste Brand neben Burton sein, das Step On-Systeme anbietet | © Burton

Vollständige Pressemitteilung

Innsbruck, den 30. Januar 2019 – Heute verkündet Burton offiziell, dass der Snow- und Outerwearprofi erstmalig die Lizenz für die revolutionäre Step On® Technologie an DC Shoes Inc. vergibt. Somit wird DC Shoes Inc. die erste Marke auf dem Markt neben Burton sein, die mit der revolutionären Step On® Bindung kompatible Boots herstellt. Die DC Step On® Boots sind ab Herbst 2020 im Handel erhältlich.

"Vor über sechs Jahren startete Burton mit einer intensiven Forschungs- und Entwicklungsmission, um ein auf Komfort und Funktionalität basierendes Boot/Bindungs-System zu designen, welches dem Snowboarder ein einfaches An- und Abschnallen erlaubt, ganz ohne die Notwendigkeit von zeitraubenden Buckles und Straps", sagt Chris Cunningham, Senior Vice President of Product bei Burton. "Die Burton Step On® Produkte sind nun schon seit über einem Jahr auf dem Markt und noch immer herrscht eine beeindruckend große Nachfrage. Das nächste Kapitel für Step On® besteht nun darin, genau diese bahnbrechende Technologie auch für andere Brands in der Branche zugänglich zu machen, um so den Snowboardsport voranzutreiben und auf ein neues Level zu heben. Schlussendlich wollen wir erreichen, dass unsere revolutionäre Step On® Technologie der Standard für alle auf Non-Strap basierenden Boot/Bindungs-Systeme wird – unabhängig von der Marke. Wir sind mehr als happy, dass DC neben Burton das erste Unternehmen sein wird, die mit der Step On® Bindung kompatible Boots herstellt. Somit können Snowboarder, die DC Boots bevorzugen, ebenfalls vom Komfort und der Funktionalität der Step On® Bindungen profitieren."

Burton's Chris Cunningham | © Burton

Die Entwicklungspläne für die ersten DC Step On® Boots sind bereits in vollem Gange. Planmäßig sollen die Women und Men Styles im Herbst 2020 auf den Markt kommen. DC Shoes Inc. wird hierfür sein eigenes Design und seine eigenen Materialien, Verschlusstechniken sowie den individuellen DC Fit für seine Step On® Boots verwenden. Um zudem die Kompatibilität mit den Burton Bindungen zu garantieren, werden die DC Boots mit dem Burton hauseigenen Step On® Boot Interface ausgestattet. Die DC Boots werden weltweit bei all den Händlern erhältlich sein, die auch die Burton Step On® Bindungen im Sortiment führen – somit können Konsumenten einfach und direkt ihre präferiertes Boot-Bindungs Set kaufen.

"Eines der Leitmotive für die Marke DC Shoes Inc. ist das Streben nach Innovation, um somit den aktuellen Status Quo immer wieder erneut herauszufordern. Deshalb ist es nur natürlich, dass DC und Burton zusammen an progressiven Idealen arbeiten", sagt Bobby Meeks, Global Snowboarding Marketing Director von DC. "Das neue Step On® System steigert das allumfassende Snowboarding-Erlebnis und wir freuen uns, dass wir als erster Lizenznehmer mit an Bord sind. Weniger Time-Invest fürs An- und Abschnallen bedeutet mehr Zeit fürs Shredden – damit sind wir down!"

Burton freut sich darauf, in Zukunft noch mit vielen weiteren Brands zusammenzuarbeiten, um garantieren zu können, dass Snowboarder und alle Interessierten so viel Auswahl wie möglich haben, wenn es um die Step On® Technologie geht. Und Burton möchte eben auch anderen Marken die Möglichkeit bieten, auf diese hauseigene, revolutionäre Technologie – deren Entwicklung über vier Jahre gedauert hat – zugreifen zu können. Burton‘s großes Ziel ist, mehr Snowboardern die Leichtigkeit und Funktionalität der Step On® Technologie näher zu bringen.

© Primesports.de