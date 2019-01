LAAX Open 2019 – Update

Felix Schäfer -

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Heute starten die LAAX OPEN 2019! Internationale Pros, Besucher, DJs und eine Menge mehr bestimmen das Programm dieser Woche.

Der Slopestyle- und Halfpipe-Contest der LAAX Open steht auf der To-do-Liste der internationalen Contest-Elite ganz oben. Nicht weiter verwunderlich, schließlich gibt es neben ruhmreichen Titeln auch insgesamt 250.000 CHF an Preisgeld zu gewinnen! Die Finals, in denen - so viel lässt sich jetzt schon sagen - sich die Fahrer mit krassen Runs batteln werden, sind auf Freitag, den 18.01. und Samstag, den 19.01.2019 angesetzt. Die LAAX OPEN sorgen aber nicht nur am Crap Sogn Gion für Action, sondern auch im Tal rund um das rocksresort, mit Live-Acts, Workshops und vielem mehr.

Confirmend Riders: Mark McMorris, Max Parrot, Ayumu Hirano, Iouri Podladtchikov, Chloe Kim, Jiayu Liu, Jamie Anderson, Enni Rukajärvi

Slopestyle Halfpipe Anna Gasser (AT) Elizabeth Hosking (CAN) Loranne Smans (BEL) Xuetong Cai (CHN) Laurie Blouin (CAN) Xinya Fu (CHN) Spencer O'Brien (CAN) Yanru Jia (CHN) Brooke Voigt (CAN) Leng Qiu (CHN) Dongyu Li (CHN) Jianjie Wang (CHN) Tong Zhang (CHN) Jingjing Wang (CHN) Sarka Pancochova (CZE) Shaotong Wu (CHN) Henna Ikola (FIN) Queralt Castellet (ESP) Iina Puhakka (FIN) Emmi Parkkisenniemi (FIN) Lucile Lefevre (FRA) Mirabelle Thovex (FRA) Nadja Flemming (GER) Leilani Ettel (GER) Annika Morgan (GER) Kurumi Imai (JPN) Reira Iwabuchi (JPN) Haruna Matsumoto (JPN) Miyabi Onitsuka (JPN) Hikaru Oe (JPN) Cheryl Maas (NED) Sena Tomita (JPN) Silje Norendal (NOR) Christy Prior (NZL) Natalie Good (NZL) Kaja Verdnik (SLO) Sofya Fedorova (RUS) Ekaterina Kosova (RUS) Urska Pribosic (SLO) Lia-Mara Boesch (SUI) Ariane Burri (SUI)

Slopestyle Halfpipe Moritz Amsuess (AT) Kent Callister (AUS) Clemens Millauer (AT) Scotty James (AUS) Seppe Smitts (BEL) Braeden Adams (CAN) Ilias Van Hoof (BEL) Jack Collins (CAN) Stef Vandeweyer (BEL) Shawn Fair (CAN) Michael Ciccarelli (CAN) Derek Livingston (CAN) William Izzard (CAN) Owen Wopnford (CAN) Tyler Nicholson (CAN) Xiaobing Fan (CHN) Darcy Sharpe (CAN) Ao Gu (CHN) Changjun Feng (CHN) Jian Li (CHN) Wenlong Yang (CHN) Ziyang Wang (CHN)

Montag, 14.01.2019 Training, Crap Sogn Gion

Dienstag, 15.01.2019 Quali Slopestyle, Crap Sogn Gion 15.30 bis 18.30 Uhr: Kweku, Indy Bar (Red Bull DJ Bus)

Mittwoch, 16.01.2019 Quali Slopestyle & Halfpipe, Crap Sogn Gion 15.30 bis 18.30 Uhr: Kweku, Indy (Red Bull DJ Bus)

Donnerstag, 17.01.2019 Semi Finals Slopestyle, Crap Sogn Gion 13 bis 16.30 Uhr: DJ Set Kweku, Satelite 17.30 Uhr: DJ Crew Root Block Sound, rocksresort 21 Uhr: DJ Laiki Laik, Indy Bar

Freitag, 18.01.2019 10 bis 16.30 Uhr: DJ Set Jamira Estrada (Cuadro 22, Chur) 12 Uhr: Finals Slopestyle, Crap Sogn Gion 13.45 Uhr: Siegerehrung Slopestyle, Satelite 15.30 Uhr: DJ Vest, rocksresort 16.30 Uhr: King Zebra live, Indy Stage 19 Uhr: STRESS in concert, rocksresort 21.30 Uhr: DJ Kweku, Indy Bar 22 Uhr: LEOPARD ALE live, Riders Lobby 23 Uhr: DJ Set Narx (London), Lexx (Phantom Island Records), Riders Club

Samstag, 19.01.2019 09.30 Uhr: Semi Finals Halfpipe, Crap Sogn Gion 12 bis 13 Uhr: DJ Yours Truly, Satelite 17.30 bis 19 Uhr: Finals Halfpipe, Crap Sogn Gion 19.15 Uhr: Preisverleihung Halfpipe, Satelite 13 bis 21 Uhr: DJ Set Lexx (Phantom Island Records)/Alex Dallas (Drumpoet, Zukunft Zürich) 15 bis 22 Uhr: Electronic live ambient interpretations & DJing by Manuel Fischer (Ozelot ltd./Black Belt Academy), Hangar 21 Uhr: DJ Stylewarz, Indy Bar 23 Uhr: DJ Set: Ruben from Asia (Mannequine)/Banzai (Kultursounds)/Marcism (Sauvage, Mad Katz), Riders Club



