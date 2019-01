LAAX Open 2019 – Update / Results Semi Finals

Felix Schäfer -

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Die LAAX OPEN 2019 sind gestartet! Internationale Pros, Besucher, DJs und eine Menge mehr bestimmen das Programm dieser Woche.

Der Slopestyle- und Halfpipe-Contest der LAAX Open steht auf der To-do-Liste der internationalen Contest-Elite ganz oben. Nicht weiter verwunderlich, schließlich gibt es neben ruhmreichen Titeln auch insgesamt 250.000 CHF an Preisgeld zu gewinnen! Die Finals, in denen - so viel lässt sich jetzt schon sagen - sich die Fahrer mit krassen Runs batteln werden, sind auf Freitag, den 18.01. und Samstag, den 19.01.2019 angesetzt. Die LAAX OPEN sorgen aber nicht nur am Crap Sogn Gion für Action, sondern auch im Tal rund um das rocksresort, mit Live-Acts, Workshops und vielem mehr. [vc_column_text]

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von S P E N N Y (@gimbalgod) am Jan 15, 2019 um 9:13 PST

1. Julia Marino, USA Run 1: 12.70 Run 2: 77.30 2. Reira Iwabuchi, JPN Run 1: 69.55 Run 2: 21.75 3. Laurie Blouin, CAN Run 1: 68.90 Run 2: 48.55 4. Silje Norendal, NOR Run 1: 66.25 Run 2: 25.25 5. Sina Candrian, SUI Run 1: 60.35 Run 2: 65.40 6. Celia Petrig, SUI Run 1: 59.35 Run 2: 59.55

1. Chloe Kim, USA Run 1: 88.75 Run 2: 94.25 2. Queralt Castellet, ESP Run 1: 75.0 Run 2: 87.50 3. Arielle Gold, USA Run 1: 85.0 Run 2: 12.25 4. Xuetong Cai, CHN Run 1: 79.50 Run 2: 83.0 5. Sena Tomita, JPN Run 1: 81.25 Run 2: 6.75 6. Shaotong Wu, CHN Run 1: 19.75 Run 2: 77.5 7. Kurumi Imai, JPN Run 1: 70.50 Run 2: 75.75 8. Maddie Mastro, USA Run 1: 63.0 Run 2: 73.0 9. Hikaru Oe, JPN Run 1: 66.0 Run 2: 60.25 10. Verena Rohrer, SUI Run 1: 22.25 Run 2: 61.0 11. Leng Qiu, CHN Run 1: 53.75 Run 2: 22.0 12. Mirabelle Thovex, FRA Run 1: 51.0 Run 2: 53.25

1. Sven Thorgren, SWE Run 1: 98.50 Run 2: 13.75 2. Chris Corning, USA Run 1: 34.75 Run 2: 84.75 3. Hiroaki Kunitake, JPN Run 1: 82.50 Run 2: 15.50 4. Rene Rinnekangas, FIN Run 1: 80.75 Run 2: 58.25 5. Nicolas Huber, SUI Run 1: 69.50 Run 2: 77.75 6. Markus Olimstad, NOR Run 1: 73.25 Run 2: 28.25 7. Sean Fitzsimons, USA Run 1: 72.50 Run 2: 23.75 8. Jamie Nicholls, GBR Run 1: 71.0 Run 2: 18.50 9. Ruki Tobita, JPN Run 1: 65.75 Run 2: 69.75 10. Stian Kleivdal, NOR Run 1: 51.75 Run 2: 65.0 11. Judd Henkes, USA Run 1: 60.5 Run 2: 23.0 12. Naj Mekinc, SLO Run 1: 20.0 Run 2: 55.0

1. Stale Sandbech, NOR Run 1: 91.50 Run 2: 92.75 2. Mons Roisland, NOR Run 1: 83.75 Run 2: 87.75 3. Vlad Khadarin, RUS Run 1: 10.00 Run 2: 87.00 4. Roope Tonteri, FIN Run 1: 86.75 Run 2: 43.75 5. Niklas Mattsson, SWE Run 1: 15.00 Run 2: 82.75 6. Mans Hedberg, SWE Run 1: 29.25 Run 2: 81.50 7. Tyler Nicholson, CAN Run 1: 81.00 Run 2: 46.75 8. Lyon Farrell, USA Run 1: 36.50 Run 2: 78.00 9. Niek van der Welden, NED Run 1: 76.50 Run 2: 21.25 10. Ryan Stassel, USA Run 1: 43.00 Run 2: 75.25 11. Moritz Thönen, SUI Run 1: 71.00 Run 2: 33.50 12. Nikolas Baden, USA Run 1: 64.00 Run 2: 69.25

1. Scotty James, AUS Run 1: 93.00 Run 2: 87.00 2. Iouri Podladtchikov, SUI Run 1: 90.00 Run 2: 47.00 3. Raibu Katayama, JPN Run 1: 84.75 Run 2: 88.25 4. Ruka Hirano, JPN Run 1: 68.00 Run 2: 81.25 5. Chase Blackwell, USA Run 1: 72.50 Run 2: 75.00 6. David Hablützel, SUI Run 1: 67.25 Run 2: 18.50 7. Liam Tourki, FRA Run 1: 58.25 Run 2: 66.25 8. Ikko Anai, JPN Run 1: 65.50 Run 2: 62.25 9. Nikita Avtaneev, RUS Run 1: 62.50 Run 2: 26.50 10. Jason Wolle, USA Run 1: 56.25 Run 2: 19.25 11. André Höflich, GER Run 1: 50.50 Run 2: 22.00 12. Victor Ivanov, SUI Run 1: 49.50 Run 2: 16.50

1. Yuto Totsuka, JPN Run 1: 69.60 Run 2: 91.50 2. Taylor Gold, USA Run 1: 87.75 Run 2: 23.25 3. Jake Pates, USA Run 1: 81.25 Run 2: 86.75 4. Chase Josey, USA Run 1: 86.25 Run 2: DNS 5. Jan Scherrer, SUI Run 1: 84.00 Run 2: 46.25 6. Patrick Burgener, SUI Run 1: 81.75 Run 2: 24.00 7. Kent Callister, AUS Run 1: 70.50 Run 2: 78.50 8. Ryan Wachendorfer, USA Run 1: 75.75 Run 2: 72.25 9. Elias Allenspach, SUI Run 1: 17.25 Run 2: 74.75 10. Derek Livingston, CAN Run 1: 65.50 Run 2: 60.00 11. Joshua Bowman, USA Run 1: 23.75 Run 2: 63.25 12. Jian Li, CHN Run 1: 48.00 Run 2: 55.00

