NTC Youngstars Challenge 2019: Open Freeride- & Slopestyle-Contest im Allgäu

Felix Schäfer

Bereits zum 13. Mal findet die Youngstars Challgene im Allgäu statt - ein Nachwuchs-Kombi-Contest aus Slopestyle sowie Freeride, offen für jeden!

NTC Youngstars Challenge 2019

Der Kemptner Sport- und Jugendveranstalter „mountain-action“ organisiert diesen Winter zum 13. Mal die beliebte Youngstars Challenge - der größten deutsche Nachwuchscontest für Freerider und Slopestyler und ein fester Bestandteil der Freeski- sowie Snowboardszene im Allgäu. Dieses Jahr findet das Event am 19. und 20. Januar 2019 statt.

Der NTC-Youngstars Challenge bietet jungen Talenten zwischen 8 und 18 Jahren eine bestens organisierte Plattform ihr Können in Powder und Park unter Beweis zu stellen. Teilnehmen können Skifahrer und Snowboarder.

Beide Wettbewerbe, Freeride und Slopestyle, werden am nächsten Wochenende, den 19 und 20. Januar 2019 an zwei Tagen ausgetragen. Freeride am Nebelhorn bei Oberstdorf und Slopestyle Alpspitz Park in Nesselwang.

Verschiedene Wertungen, wertvolle Preise & Coaches

Es gibt eine Einzel- sowie eine Gesamtwertung mit wertvollen Preisen von Roeckl, Alpina, Evoc und weiteren Sponsoren der Veranstaltung. Hauptpartner ist NTC – Oberstdorf.

Auch Contest Neulinge, die noch nie an solchen Events teilgenommen haben, sind herzlich willkommen. Ihnen stehen bei beiden Veranstaltungen Coaches mit wertvollen Tipps zur Seite. Vor Beginn jedes Wettbewerbes gibt es für alle Teilnehmer ein „Riders Meeting“ bei dem alle wichtigen Informationen zur Sicherheit, Ablauf und Judging bekannt gegeben werden.

Unser Hauptsponsor „NTC – Oberstdorf“ vergibt am Sonntag, nach der Hauptsiegerehrung in Nesselwang, wertvolle Preise an die besten Shots vom Contest. Jeder, auch die Zuschauer, können mitmachen und die Fotos unter #NTCYoungstarsChallenge posten.

Mehr als nur ein Contest

Der NTC - Youngstars Challenge ist neben dem Wettkampf-Aspekt vor allem ein „coming together“ der schneeverrückten Jugend um gemeinsam ihren Sport zu feiern und neue Freundschaften mit Gleichgesinnten über Grenzen hinweg zu schließen.

Der Freeride Contest am Nebelhorn ist auch in diesem Jahr wieder offizieller 2** Qualifier der Freeride Junior Tour (FJT), bei dem Punkte für internationale Freeride Contests im Rahmen der Freeride World Tour gesammelt werden können.

Es gibt zwei Gruppen 10-14 Jahre und 14-18 Jahre. Die Fahrer können sich beim Youngstars Challenge für weitere Wettbewerbe der FJT qualifizieren.

Beim Freeride Contest am Nebelhorn sind neben dem Contest auch Workshops in Lawinenkunde und Erste Hilfe geplant. Beim Slopestyle im Snowpark-Nesselwang gibt´s bei gutem Wetter ein Barbeque für die jungen, immer hungrigen Jibber.

NTC Youngstars Challenge 2019 - Facts

Termin: 19. & 20.1.2019

Teilnahmeberechtigt sind Snowboarder und Skifahrer der Jahrgänge 2000 bis 2009.

Contest Gebühr: 40 € für beide Wettbewerbe, 30 € für nur einen.

Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Webseite. Die Anmeldung läuft per Mail über Jojo Heel: jojo[at]mountain-action.de

Die "Homebase" für den Contest ist in Kempten im Hotel "Waldhorn". Günstige Übernachtungen dort könnt ihr ebenfalls über Jojo buchen.

