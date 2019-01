OPEN FACES Freeride Series 2019 – Gelungener Auftakt in Kappl, Tirol

Felix Heine -

Der Auftakt der Open Faces Freeride Series in Kappl, Tirol ist geglückt und ging bei schönstem Wetter und Schneebedingungen erfolgreich über die Bühne.

Das Warten hat sich gelohnt! Nach der Verschiebung des Auftakt-Events der österreichischen Freeride World Tour Qualifier Serie um eine Woche wurden Veranstalter und Fahrer mit strahlendem Sonnenschein und Neuschnee. Die starken Schneefälle Anfang Januar hatten aus der Quellspitze das perfekte Freeride-Face geformt.

Anzeige

Dank des Neuschnees konnten die Fahrer Lines wählen, die in den Jahren zuvor nicht möglich waren | © Open Faces/M. Ablinger

Schon bei den Face-Checks am Vortag waren sich die StarterInnen einig: Nie zuvor hatten sie diesen Berg mit so viel Schnee gesehen. Dadurch ergaben sich natürlich auch besondere Lines und Möglichkeiten, die bis zu 48° steile Quellspitze zu fahren. Die Sicherheit stand wie immer bei Open Faces Series Veranstaltungen an vorderster Stelle. So wurden am Vortag gemeinsam mit den Lawinenbeauftragten der Bergbahn Kappl die eine oder andere Wechte im Startbereich entschärft und der Aufstieg gesichert.

Bei schönstem Wetter und Neuschnee konnten die StartInnen zur Quellspitze aufsteigen | © Open Faces/Klaus Listl

Das Freeride World Tour-erprobte Face und der Upgrade auf ein 3* FWQ-Event lockte ein enorm starkes Fahrer-Feld aus 18 Nationen ins Paznauntal, das vor den Augen der ebenso internationalen Judges Jochen Mesle, Dodo Konrand und Liz Kristoferitsch absolute Weltklasse-Runs mit Backflips, 360°s und Doubles zeigten.

Nächster Stopp für die Open Faces Freeride Series: Alpbachtal Wildschönau!

3* FWQ Women

Laura Perfler, Christine Innerhofer, Bettina Pickl | © Open Faces

Laura Perfler, AT Christine Innerhofer, AT Bettina Pickl, AT

3* FWQ Men

Gabriel Indrist, Timm Schröder, Cody Bramwell | © Open Faces

Timm Schröder, GER Gabriel Indrist, AT Cody Bramwell, SWE

Full Review Livestream



Open Faces 2019 – Termine

Auftakttermin des 3* FWQ in Kappl aufgrund von Schlechtwetterprognose um eine Woche verschoben!

25.01.2019 : 3* Open Faces & FJT 2* - Kappl-Paznaun (anstatt 19.01.2019)

09.02.2019: 1* Open Faces & FJT 2* - Alpbachtal Wildschönau

16.02.2019: 4* Open Faces Silvretta Montafon

09.03.2019: 2* Open Faces Gastein

13.03.2019: Freeride Junior World Championships Kappl-Paznaun

06.04.2019: 4* Open Faces Obergurgl-Hochgurgl

>> ältere News

OPEN FACES Freeride Series 2019 - Snow „en masse“ - Season is on!

Was für ein Winter! Zeit für Freeride Action! Wer das Ziel hat, sich zukünftig mit der Weltelite der Freeride World Tour zu messen, kommt an der Open Faces Serie nicht vorbei. Bereits zum 7. Mal bietet die österreichische Contest Serie die Möglichkeit, wertvolle Punkte für das FWQ-Konto in den verschiedensten Sterne-Kategorien zu sammeln. Über 450 internationale Rider werden bei den 5 Stopps Freeriding auf höchstem Level demonstrieren. Gleichzeitig bietet die Open Faces Serie aber auch für Einsteiger und Jugendliche die Möglichkeit, in einem professionell organisierten Eventumfeld Contest Luft zu schnuppern.

https://www.youtube.com/watch?v=2atozCMe--Q

5 Events - 2 Junior Stopps, Junioren WM & neuer Auftakttermin!

Die Series wird 2019 mit 5 FWQ (Freeride World Qualifier) und 2 FJT (Freeride Junior Tour für 14-17 jährige Rider) Stopps in 3 Bundesländern ausgetragen. Gestartet wird aufgrund einer Schlechtwetterprognose eine Woche später als ursprünglich geplant, nämlich am 25. Jänner mit dem 3* FWQ in Kappl/Paznaun inkl. 2* FJT. Kappl ist mit der Quellspitze und zahlreichen Freeride Runs bekannt und überaus beliebt in der Freeride Szene. Als 2. Stopp bietet der 1* FWQ + 2* FJT im Alpbachtal / Skijuwel Alpbachtal nicht nur Jugendlichen sondern auch Freeride Contest Einsteigern die Möglichkeit, erste Eindrücke und zugleich Punkte für die internationale FWT zu sammeln.

Als Top News des heurigen OPEN FACES Eventkalenders ist sicherlich das Upgrade des Silvretta Montafon Stopps auf einen FWQ 4**** Event zu erwähnen. Somit gewinnt die Serie einen weiteren 4* FWQ Eventstop und zeigt, welchen Stellenwert sie als offizielle Freeride Worldtour Qualifier einnimmt. Die schon immer als Freeride Publikumsmagnet bekannte Region Silvretta Montafon wird durch das Upgrade aus allen Nähten platzen. Über 2000 Zuseher werden bei toller Stimmung direkt aus der Expo Area um die Nova Stoba mit dabei sein, wenn erste Vorentscheidungen um die begehrten Freeride Worldtour Tickets fallen. Ein international starkes Riderfeld hat sich bereits jetzt angekündigt.

© Mia Knoll

Mit dem 2* FWQ Tourstopp ins ebenso weltbekannte Gastein ist auch der Ausflug ins Salzburger Land gesichert. Die Gasteiner Region hat nicht nur Thermenwelten, sondern auch perfekte Freeride Runs zu bieten. Als Abschlusshighlight wandert der weltweite Freeride „Zirkus“ zum „Show-Down“ geschlossen zum letzten internationalen 4* FWQ Stopp nach Obergurgl / Hochgurgl. Hier fallen die Entscheidungen für 2020 – hier wartet der Mythos des „Hangerer- Face“ sowohl auf die Rider als auch auf die tausenden Zuschauer. Hier findet jährlich das Grande Finale der internationalen FWQ Tour und der OPEN FACES Series statt. Don´t miss!

FJT – Freeride Junior Tourstopps Kappl und Alpbachtal

Neben den regulären 1 bis 4* Stopps ist es den Organisatoren der Open Faces Freeride Serie gemeinsam mit den Partnerdestinationen und Skigebieten wichtig, das Freeriden in einem sicheren und professionellen Umfeld an die Jugend heranzuführen. Die beiden regulären FJT Stopps in Kappl (FJT 2*) und im Alpbachtal (FJT 2*) bieten die perfekte Plattform für Jugendliche zwischen 14-17 Jahren, sich dem Freeride Sport zu widmen.

Junior Highlight 2019: World Championships in Kappl/Paznaun

Kappl holt mit dem Freeride World Junior Championship Event (FWJC) am 13.-15. März 2019 die weltweit besten Nachwuchssportler der Freeride Szene zurück nach Tirol! Die FWJC ist das mit Abstand angesehenste Event für den Nachwuchs der Freeride Szene. Während sonst unzählige Rider rund um die Welt auf zahlreichen regionalen und nationalen Events konkurrieren, bringt die FWJC die 60 besten Rider aus 16 Nationen und 4 Kontinenten, in einem einzigen spektakulären Wettkampf zusammen.

© Mia Knoll

Open Faces Series Preisgeld und FWQ Punktesystem

Auch heuer werden alle OPEN FACES CONTESTS als eigenständige Serie ausgetragen, die vier KategorieGesamtsieger aus allen Stopps, sowie die bestplatzierten Österreicher/innen dürfen sich am Ende der Serie über ein sattes Preisgeld freuen. Das Punktesystem der FWQ Stopps richtet sich nach der Eventkategorie – 1 bis 4 * Freeride World Qualifier (FWQ) Events. Am Ende der Saison zählen die Gesamtpunkte aller gefahrenen Contests weltweit. Rider, die bereits in der FWT (Freeride World Tour) gefahren sind, können ebenso wieder ausscheiden - daher bleibt die Wertung meist bis zum hochkarätig besetzten Finale in Obergurgl-Hochgurgl spannend.

© Mia Knoll

Weitere aktuelle Infos zur OPEN FACES Freeride Series 2019 findest du hier:

© Primesports.de