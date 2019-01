Riding Smileways mit Lukas Ellensohn in Damüls

Felix Schäfer -

Wer hat Lust auf gemeinsames Sidehitten? Dann ist das 'Riding Smileways' in Damüls mit Lukas Ellensohn genau richtig für euch!

Damüls-Local Lukas Ellensohn lädt euch in diesem Jahr zum dritten Riding Smileways nach Damüls ein! Bei dem Event am 03. Februar 2019 geht es darum, gemeinsam nach Spots zu suchen, zu finden, herzurichten und bei der gemeinsamen Session einiges zu lernen.

Lukas über Riding Smileways: "Wir treffen uns am 03.02. um 09.30 Uhr an der Talstation der Sunnegg-Bahn. Wenn alle Teilnehmer eingetrudelt sind und das Warm-up absolviert haben, werden wir uns gemeinsam ins Gebiet begeben, um nach geeigneten Spots für Sidehits Ausschau zu halten. Natürlich habe ich als Local schon einige Spots ins Auge gefasst, allerdings soll jeder bei der engeren Auswahl mitentscheiden.

Riding Smileways: Gemeinsames Sidehitten steht ganz oben auf der Liste! | © Luzian Burgstaller

Nachdem der Spot entschieden ist, werden Hände an die Schaufeln gelegt und mit dem Bau begonnen. Für leichte Verpflegung nach dem Schaufeln ist gesorgt und um den ruhigen Moment zu nutzen, werde ich einige Infos bezüglich CO2-Fußabdruck, Nachhaltigkeit, Verhalten am Berg etc. an die Crew weitergeben. Daraufhin werden die Sidehits eingecheckt und wir starten mir der <<Air&Smile>> Session inklusive Snowboardcoaching, Film- & Foto-Shooting.

Dabei gibts jede Menge Goodies für jeden, der nicht gerade sein Brotzeitsackerl in die Gegend wirft! :) Willkommen ist jeder, der bereits sicher auf dem Brett steht und Bock auf eine gemeinsame Session hat, egal wie alt! Fahrgemeinschaften und die Anreisen mit dem ÖPNV werden zusätzlich mit Goodies belohnt."

>> Zur Facebook-Veranstaltung

Supported by

Damüls Tourismus, Skigebiet & Snowpark Damüls, Deeluxe Boots, Antix Headwear, Stance Socks, John Montagu (IBK), Alton Premium Boardstore, Go-Shred und der Joralulu Bande

>> nächste Seite: Vacation (Movie), Riding Smileways 2018

Joralulu: Vacation

Die Joralulu Bande hat sich im Februar einen Powder-Urlaub gegönnt! Lukas Ellensohn, Joris Doorn, Lea Baumschlager & Raphael Hagen unterwegs in Damüls.

Riding by: Lukas Ellensohn, Joris Doorn, Lea Baumschlager & Raphael Hagen

Supported by: Deeluxe, Capita, Union, Coal, Snowpark Damüls

Film & Edit: Luzian Burgstaller

Instagram: @joralulu

>> nächste Seite: Riding Smileways 2018

Riding Smileways 2018

© Riding Smileways

Die Joralulu-Bande mit Lukas Ellensohn laden auch in diesem Jahr wieder nach Damüls zum "Riding Smileways" ein! Gemeinsames Shredden, Kickerbauen und Infos zu Nachhaltigkeit und Recycling zeichnen dieses besondere Event aus.

Wie schon im letzten Jahr, lädt die Joralulu-Bande auch heuer am 31.03.2018 wieder alle Snowboardbegeisterten Kids, Jugendlichen und Erwachsenen zu "Riding Smileways" ein. Bei "Riding Smileways" handelt es sich um ein Snowboardfreestyle-Coaching, bei dem jeder teilnehmen kann, der bereits etwas Erfahrung auf dem Snowboard gesammelt hat und diese durch professionelles Coaching weiterentwickeln möchte. Neben dem Focus auf das gemeinsame Fahren und dem Bau eigener Absprünge, wird aufgrund des geographischen Backgrounds von Lukas Ellensohn zudem ein besonderes Augenmerk auf den bewussten Umgang mit der Natur gelegt. Getreu dem Leitsatz: "Der Schnee von gestern ist das Wasser von heute und morgen", wird auf möglichst einfache Art und Weise versucht, das Wissen bezüglich Nachhaltigkeit, Mobilität, Recycling an euch weiterzugeben, denn die ein oder andere Idee kann mit Sicherheit in jedermanns Alltag beachtet werden. Wann? 31. März 2018

Wo? Damüls, AUT

Teilnahmegebühr: 20,- Euro (inkl. Coaching, Verpflegung, Goodie-Bag und vergünstigtem Liftticket)

Anmeldung vor Ort oder vorab per E-Mail: ridingsmileways@gmail.com

>> Riding Smileways 2017

Riding Smileways 2017

Wie gibt man die Freude am Snowboarden an die nächste Generation am besten weiter? Man geht zusammen fahren! Wann? Beim "Riding Smileways" mit Lukas Ellensohn in Damüls.

Lukas auf der Ispo mit seinem Interview über Different Directions ersten Trip nach Japan. Jetzt kümmert er sich mit "Riding Smileways" um die nächste Generation

"Riding Smileways" ist ein Projekt, das Kids und Jugendlichen den Spaß am Snowboarden vermitteln und ihnen dabei auch noch ein paar Tipps & Tricks für ihr Fahren auf den Weg mitgeben will. Denn genau auf diese Art und Weise haben es doch die meisten von uns auch gelernt, oder? Mit anderen, die besser fahren können, rausgehen, ihnen zuschauen und von ihnen lernen. Das erste "Riding Smileways" findet kommenden Samstag, den 12. Februar 2017 in Damüls statt.

Meldet euch über Facebook oder E-Mail bei Lukas und beschert euren Kids, Nichten, Neffen... eine gute Zeit beim Snowboarden!

Riding Smileways in Damüls - Details

Riding Smileways in Damüls - Konzept

Riding Smileways in Damüls - Idee

Riding Smileways - Partner

Damüls-Mellau, Snowpark Damüls, Alton Premium Board Store, Deeluxe, Antix Headwear, PeakBar, go-shred.com, John Montagu,

Fotos: Theo Acworth, Sam Strauss, Felix Pirker

© Primesports.de