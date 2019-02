Anna Gasser & Blue Tomato verlängern Zusammenarbeit

Felix Schäfer -

Gute Neuigkeiten: Anna Gasser und Blue Tomato haben gerade ihre Zusammenarbeit für weitere drei Jahre bestätigt! Darüber hinaus gibt es drei junge Neuzugänge im Team …

Schladming – Gute Nachrichten auf der Sponsorenseite für Österreichs Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser: Der internationale Boardsport- und Lifestylespezialist Blue Tomato hat den Vertrag mit der 27-jährigen Kärntnerin um drei Jahre verlängert.

Blue Tomato freut sich zudem mit Ivika Jürgenson, Max de Vries und Jesse Willemsen über drei Neuzugänge aus den Niederlanden - erst vor kurzem hat das Unternehmen in Utrecht seinen ersten niederländischen Shop eröffnet. Das Global Team von Blue Tomato zählt nun mehr als 40 Athleten aus zehn Nationen.

Adam Ellis und Anna Gasser | © Blue Tomato

"Schon seit vielen Jahren dürfen wir uns mit Anna über ihre großartigen Leistungen und zahlreichen Siege freuen. Ihr besonderer Mut und ihr unvergleichlicher Spirit machen am Berg den Unterschied. Wir sind extrem stolz, sie in unserem Team zu haben", sagt Adam Ellis, CEO bei Blue Tomato, im Rahmen der Vertragsunterzeichnung im Schladminger Headquarter.

Anna in ihrem Element | © Blue Tomato

Gasser zählt seit Jahren zu den großen österreichischen Aushängeschildern im Snowboard Freestyle, Big Air und Slopestyle. Sie gewann Gold im Big Air bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang und heimste zahlreiche Medaillen in den Disziplinen Big Air und Slopestyle bei FIS Worldcups und X-Games ein. Internationale Berühmtheit errang sie 2013, als es ihr als erste Frau gelang, den Cab Double Cork 900 zu stehen. Fünf Jahre später setzte sie als erste Frau einen Cab Triple Underflip 1260 sauber in den Schnee und trug sich damit erneut in die Sportgeschichtsbücher ein. Blue Tomato unterstützt die Ausnahmesportlerin bereits seit 2011, mit dem neuen dreijährigen Vertrag wird die Partnerschaft somit auf insgesamt zehn Jahre verlängert.

Expansion in den Niederlanden: Neue Team Rider, erster Shop

Neu ins Blue Tomato Team gekommen sind drei niederländische Athleten: Ivika Jürgenson (27) stammt zwar aus Estland, wohnt aber in Holland. Sie belegte im letzten Jahr den zweiten Platz beim Blue Tomato Jib City Contest presented by Vans und gewann das Rock A Rail in Den Haag. Max de Vries (21) war im Vorjahr ebenso beim Blue Tomato Jib City Contest presented by Vans auf der ersten Blue Tomato Snowvention in Wien dabei und entschied den Rock A Rail 2018 für sich. Der erst 12-jährige Jesse Willemsen kommt vom Dutch National Rookie Team, ist amtierender Dutch Champion im Big Air und war Overall Champion im Dutch Cup 2017/18.

