Der Darmstädter Carlo Drechsel hat auf seinem Roadtrip 65.000 km zurückgelegt. Und hat mit "Insight Africa" eine packende Geschichte mitgebracht.

Insight Africa. Ein Roadtrip. Ein Surfbrett. Eine Geschichte.

"Es ist kein Weg zu weit und kein Preis zu hoch – wenn am Ende der perfekte Strand und die perfekte Welle vor dir liegen." Mit diesen Worten stimmt Carlo Drechsel auf sein Buch ein, das seinen 65.000 Kilometer langen Roadtrip über den afrikanischen Kontinent erzählt. Aus dem Klappentext von Insight Africa: "Wellenreiten im Senegal und in Ghana, auf den Peaks vor den Toren von Lagos City – die Küsten Westafrikas sind für Surfer meist nur weiße Flecken auf der Landkarte. [...] Was mit einer Reise hinein ins Blaue beginnt, wird bald zu einem Trip an die eigenen Grenzen: chaotische Städte, unmenschliche Hitze, Terror, Armut und Reichtum dicht an dicht. Doch mittendrin wunderbare Menschen [...]. Afrika ist mehr als Bürgerkrieg und Fotosafari; und es sind gerade Trips wie diese, die es ermöglichen, am Ende bei sich selbst anzukommen."

Als Carlo nach 18 Monaten zu Hause ankommt, ist alles anders. Er sieht die ihm vertraute Welt mit anderen Augen. Begleitet von der Macht der Bilder spricht er jetzt über seine Erlebnisse und liest aus seinem Buch "Insight Africa" vor. Euch erwarten authentische und humorvolle Einblicke in das Leben eines Abenteurers und Surfers, der euch daran erinnert, eure eigenen Träume nicht aus den Augen zu verlieren.

Tourdaten

Carlo Drechsel – Ein Roadtrip, ein Surfbrett, eine Geschichte | © Carlo Drechsel

02. März – Offenbach

03. März – Hannover

05. März – Hamburg

07. März – Kiel

08. März – Rostock

10. März – Marburg

01. April – Stuttgart

03. April – Luzern

06. April – Wien

07. April – München

08. April – Regensburg

09. April – Augsburg

23. April – Braunschweig

24. April – Wuppertal

27. April – Essen

"Ein unglaublicher Surftrip: Carlo Drechsel umrundet Afrika und findet, was er sucht – die besten Wellen und die Gastfreundschaft eines Kontinents, der ganz anders ist als sein Ruf." – Frankfurter Allgemeine Zeitung Carlo Drechsel, Insight Africa | © teneues.com Insight Africa Carlo Drechsel 19,99 Euro 208 Seiten, 38 Farbfotografien Hardcover Text: Deutsch erschienen bei: teNeues > Hier bestellen!

