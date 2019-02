Freeride World Tour 2019 #3: Fieberbrunn – Preview

Sophie Ritter -

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vorbericht zum 3. Tourstopp der Freeride World Tour 2019 in Fieberbrunn

Beim ersten FWT-Stopp des Jahres in Europa erhalten die weltbesten Freerider nun in Fieberbrunn die nächste Chance, Punkte zu sammeln. Begleitet wird der Wettkampf von einem großen Rahmenprogramm!

Hohe Felsen, glitzernder Pulverschnee und steile Rinnen: Der Wildseeloder (2.118 m) in Fieberbrunn gilt als einer der technischsten und schwierigsten Freeride-Wettkampfhänge der Welt. Bereits seit 2011 ist der Wildseeloder-Nordhang in Österreichs Freeride-Hotspot Schauplatz der einzigen Etappe der FWT im deutschsprachigen Raum. Der Weg zum WM-Titel führt nur über dieses bis zu 70 Grad steile 600-Höhenmeter-Face! Aufgrund der Rekordschneefälle dieses Winters sind erstklassige Bedingungen und eine fantastische Show zu erwarten.

Markus Eder und Arianna Tricomi wollen ihre Führung ausbauen

Nach starken Leistungen in Hakuba (Japan) und Kicking Horse bei Golden in British Columbia (Kanada) führen Markus Eder (ITA, Ski), Victor De Le Rue (FRA, Snowboard), Arianna Tricomi (ITA, Ski) und Marion Haerty (FRA, Snowboard) in ihrer Disziplin die Rangliste an. Doch die Konkurrenz lauert, und damit ist der Kampf um die Krone noch völlig offen. Vor allem Snowboard-Titelverteidigerin Manuela Mandl (AUT) will in Fieberbrunn punkten, um sich Platz eins der Rangliste zu erobern. Aber auch die Vorarlberger Snowboarder Thomas Feurstein (AUT) und Gigi Rüf (AUT) sowie Freeskier Fabio Studer (AUT) haben gute Chancen, vorne dabei zu sein.

Neben den internationalen Topstars kommen in Fieberbrunn auch die Freeride-Junioren zu ihrem Recht. Sie zeigen beim 3-Sterne-Event der Freeride Junior Tour by Dynastar am 23. und 24. Februar ihr Können.

Preview Clip zum Tourstopp in Fieberbrunn

Umfangreiches Rahmenprogramm

Die Fans in Fieberbrunn genießen im Contest Village am Lärchfilzkogel einen perfekten Blick auf den Wettkampfhang. Dort werden sie auch mit einer Liveübertragung auf Riesenleinwand sowie einer großen Auswahl an Essen und Getränken verwöhnt.

Im Event Village an der Talstation Streuböden warten weitere Highlights: Vibram ist mit einem Truck vertreten, in dem man seine Skischuhe neu besohlen lassen kann. Peak Performance hält auf der Terrasse der Enzianhütte eine Non-Stop-Party ab. Und Dynastar, Lange, Black Diamond und Pieps ermöglichen den Test ihrer Produkte.

Hier findet ihr die komplette Programmübersicht FWT in Fieberbrunn 2019 (Änderungen vorbehalten)

08.30 – 24.00 Uhr Red Bull Station geöffnet

Red Bull Station geöffnet Ab 20.00 Uhr Movienight – Red Bull Station

08.30 – 24.00 Uhr Red Bull Station geöffnet

Red Bull Station geöffnet 15.00 – 21.00 Uhr DJ Deep Duen – Red Bull Station

08.30 – 24.00 Uhr Red Bull Station geöffnet

Red Bull Station geöffnet 14.00 – 20.00 Uhr DJ Bademeister – Red Bull Station

DJ Bademeister – Red Bull Station 15.00 – 15.30 Uhr FWT Eröffnungsfeier – Bühne Enzianhütte

FWT Eröffnungsfeier – Bühne Enzianhütte 15.30 – 17.00 Uhr Liveband „The Weight" – Bühne Enzianhütte

Liveband „The Weight" – Bühne Enzianhütte 16.00 – 17.00 Uhr Autogrammstunde – Red Bull Station

Autogrammstunde – Red Bull Station 21.00 – 24.00 Uhr DJ Hipbeck & Jackson – Red Bull Station

DJ Hipbeck & Jackson – Red Bull Station Ab 21.00 Uhr FWT Freeride Party – Enzianhütte & S4 Alm

06.00 – 24.00 Uhr Red Bull Station geöffnet

Red Bull Station geöffnet 08.30 – 12.00 Uhr FWT Wettbewerb – Wildseeloder mit Zuschauerbereich Lärchfilzkogel

FWT Wettbewerb – Wildseeloder mit Zuschauerbereich Lärchfilzkogel 09.00 – 17.00 Uhr FWT Skitest – Talstation Bergbahnen Fieberbrunn

FWT Skitest – Talstation Bergbahnen Fieberbrunn 12.00 – 12.30 Uhr FWT Flower Ceremony – Zielareal

FWT Flower Ceremony – Zielareal 13.00 – 15.00 Uhr FWT After Contest Lounge – Streuböden Alm

FWT After Contest Lounge – Streuböden Alm 14.00 – 15.00 Uhr A1 eSports Winter Cup powered by Saalbach – Red Bull Station

A1 eSports Winter Cup powered by Saalbach – Red Bull Station 15.00 – 15.30 Uhr FWT Siegerehrung – Bühne Enzianhütte

FWT Siegerehrung – Bühne Enzianhütte 15.30 – 17.00 Uhr Liveband „Cotton Underwear" – Bühne Enzianhütte

Liveband „Cotton Underwear" – Bühne Enzianhütte 17.00 – 21.00 Uhr DJ Deep Duen – Red Bull Station

DJ Deep Duen – Red Bull Station 21.00 – 24.00 Uhr DJ Mischgeschick – Red Bull Station

DJ Mischgeschick – Red Bull Station Ab 21.00 Uhr FWT Freeride Party – Enzianhütte & S4 Alm

09.00 – 17.00 Uhr Red Bull Station geöffnet

Red Bull Station geöffnet 09.00 – 12.00 Uhr Freeride Junior Tour by Dynastar Wettbewerb – Wildseeloder

Freeride Junior Tour by Dynastar Wettbewerb – Wildseeloder 09.00 – 17.00 Uhr FWT Skitest – Talstation Bergbahnen Fieberbrunn

FWT Skitest – Talstation Bergbahnen Fieberbrunn 15.00 – 15.30 Uhr Freeride Junior Tour by Dynastar Siegerehrung – Bühne Enzianhütte

[vc_column_text]Aktuelle Infos zum Wettkampf und zu den Fahrern gibt es auf freerideworldtour.com und den Social-Media-Kanälen der FWT.[vc_column_text]

