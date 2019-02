go-shred: Event-Kalender-Update & Max Zebe an der Steinplatte

Felix Schäfer -

Der Eventkalender von go-shred ist ziemlich vollgepackt! Was euch im restlichen Februar noch erwartet, erfahrt ihr hier!

Bevor wir euch die Event-Updates von go-shred für den verbleibenden Februar ans Herz legen möchten, gibt's erst noch einmal Snowpark Steinplatte-Action mit Max Zebe und Kevin Trammer!

Anzeige

21.02.2019 - Jimmy's X go-shred Waxlabend

Get your Snowboards ready mit go-shred und Blue Tomato bei einem Wachsabend im Jimmy's in Innsbruck! > zur Veranstaltung

22.02.2019 - Kitzsteinhorn BBQ

"Abends unter funkelndem Sternenhimmel, über glitzernde Schneekristalle hinweg bis auf 2.500 m nach oben schweben. Ergriffen den archaischen, kraftvollen Klängen des Alphorns lauschen. Und im heimeligen Restaurant Gletschermühle ein herzhaftes BBQ vom Steingrill genießen: Mit Mystic Mountain bietet das Kitzsteinhorn ein beeindruckendes, nächtliches Bergerlebnis."

23.02.2019 - Game of go-shred in Damüls

Ein Highlight der go-shred-Saison findet im legendären Snowpark von Damüls statt! Jeder ist eingeladen, um bei gratis Barbecue, free Spezi und Sound den SHRED zu feiern. In gewohnter go-shred Manier gibt es zahlreiche Challenges, bei denen ihr eure Skill verbessern könnt. Von Highest Ollie über Duckwalk Wettlauf bis zu SKI Stock Weitwurf und dem Skatehalle Innsbruck SNOWSKATE Award ist für jede Altersklasse Platz.

Los geht's um 11.00 Uhr mit der Anmeldung und um 11.01 Uhr wird der Grill angeschmissen, damit jeder nach dem Mittagessen gestärkt an den Spielen teilnehmen oder zuschauen kann. Außerdem gibt es tonnenweise Preise von den Partnern aus der Industrie: Burton Europe, Volcom, Stance and GIRO SNOW. > zur Veranstaltung

28.02.2019 - Jimmy's X go-shred Waxlabend

Get your Snowboards ready mit go-shred und Blue Tomato bei einem Wachsabend im Jimmy's in Innsbruck! > zur Veranstaltung

© Primesports.de