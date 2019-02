Jules Ahoi: Surfmusik made in Germany

Nicolai Steidle -

Seit inzwischen mehr als zehn Jahren richtet der aus Deutschland stammende Musiker, Songwriter und Surfer Julian Braun alias Jules Ahoi sein Leben nach den Gezeiten des Ozeans. Im Sommer verdiente er seinen Lebensunterhalt als Surflehrer, im Winter als Musiker und Songwriter.

Diese Umstände waren es die den so charakteristischen, folkigen Sound der 2016 gegründeten Band "JULES AHOI" prägten, ihrem eigens entwickeltem Genre ''SALTWATERFOLK''. Musik inspiriert vom Meer, welches nicht nur seit Jahren der Grund für unzählige Roadtrips ist, sondern auch für die Entscheidung, im Frühjahr 2015 nach Südfrankreich auszuwandern. Hier entstanden Songs, die das Lebensgefühl eines Ausreißers wiedergeben und dabei zum Träumen einladen – von endlosen Sommern, von Lagerfeuern, von wunderschönen Nächten im VW-Bulli.

Wie alles anfing

Der Grundstein für die Debüt-EP "Between Lines" wurde Anfang 2015 gelegt, als Jules für einen Rettungsschwimmer-Lehrgang an die französische Atlantikküste fuhr. Die Wellen waren gut, und die Zeit und die Menschen in Frankreich inspirierte ihn so sehr, dass er sich kurzerhand dazu entschied, sein Studium aufzugeben und dort zu bleiben, um fortan in seinem Bulli zu wohnen. Der französische Winter mit seiner Einsamkeit, menschenleeren Stränden und Wellen gaben ihm genug Inspiration für eine Vielzahl an Songs, die von seinem Leben als Aussteiger handeln. Diverse Magazine betitelten ihn bereits als "Inbegriff des ‚Modern Gypsies’ – der zudem noch schöne Geschichten aus seinem Leben zu erzählen hat – Jules' Leben schmeckt eindeutig nach Salz auf der Haut und Sonne in der Seele" (coldwatermag.de).

Die Gang

"Jules Ahoi" bestehend aus Julian 'Jules Ahoi' Braun (Gesang, Gitarre), Lotta Holtei (Gesang, Keys), Michael Röhrig (Gitarre), Joris Geisselbrecht (Bass), Max Altmeyer (Drums) und Johannes Rüther (Drums), sowie Maria del Mar Ribas (Cello) spielten auf Grund der hohen Nachfrage bereits im Juni 2016 eine erste deutschlandweite Tour – nur einen Monat nach dem Release der sieben Song starken EP "Between Lines". Als Headliner auf den Surf & Skate Festivals 2016 in Hamburg und Köln konnten sich "Jules Ahoi" erstmals einem breiten Publikum präsentieren und verschaffte der Band erste internationale Erfahrungen mit einem Auftritt auf dem Pines & Beach Festival in Frankreich.

Jules und die Gang

Die anhaltende Nachfrage nach Live-Auftritten veranlasste die Band schließlich, ihre Basis zurück nach Deutschland zu verlegen und die Planungen für eine zweite deutschlandweite Tour aufzunehmen. Seitdem spielten Jules Ahoi & The Deepsea Orchestra bereits mehr als 100 Konzerte in Deutschland und den Niederlanden mit Highlights wie z.B. der Eröffnung des Musikmessefestivals in Frankfurt, Surfana Festival (NL), Pines & Beach Festival (FR), Pangea Festival sowie zwei Shows im Vorprogramm des britischen Nummer 1 Musikers Newton Faulkner. Einen der Höhepunkte der seitdem andauernden Tour feierte die Band mit einem überfüllten Gig auf dem Reeperbahnfestival 2017.

Momentan arbeitet die Band mit dem Gießener Produzenten Thomas Eifert an Ihrem Debutalbum welches vorraussichtlich 2019 erscheinen wird.

