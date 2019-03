K2 Shred Kids – Burning Boots Banked Slalom Review

Felix Schäfer -

Die Shred Kids sind am vergangenen Wochenende mit einer Menge Spaß in den Winter gestartet! Alle weiteren Termine für die Groms findet ihr hier.

Termine

12.01.19 Bischofswiesen: Bayerische Meisterschaft Snowboard Race

26. bis 27.01.19 Sudelfeld: Bayerische Meisterschaft Snowboard Race

26. bis 27.01.19 Sudelfeld: Game of S.N.O.W.

16. bis 17.02.19 Nesselwang: Game of S.N.O.W.

23. bis 24.02.19 Sudelfeld: Jibsession

23. bis 24.02.19 Lenggries: Burning Boots Banked

25.02. bis 01.03.19 Oberwiesenthal: Freestyle Camp

04. bis 07.03.19 Grasgehren: Boarder Cross Camp

04. bis 07.03.19 Lenggries: Freestyle Camp

12.03.19 Oberwiesenthal: Kids Snowboard Contest

Weitere Infos auf www.shred-kids.de

Burning Boots Banked Slalom

Burning Boots Banked Slalom - der Name war Programm am Brauneck, denn die Boots der 120 Starter wurden nicht nur aufgrund der frühlingshaften Temperaturen ordentlich heiß. Ob Groß oder Klein: Vollgas durch die slushy Steilkurven-Strecke war angesagt. Aus ganz Europa waren die Snowboarder aller Altersklassen nach Lenggries gekommen. Selbst die Kleinsten zeigten was sie draufhaben und so konnte die 8-jährige Ida Bauer aus Lenggries den 1. Platz in der U9-Wertung holen und jubelte über neue Handschuhe bei der Siegerehrung. Auch Peter Bauer ließ es sich nicht nehmen, sein Können unter Beweis zu stellen und holte sich mit 44 Sekunden die Bestzeit des Tages. Er darf nun den 15 kg schweren Wanderpokal bis zum nächsten Jahr mit nach Hause nehmen und freut sich wie auch die Veranstalter der Snowboardschule Schneesturm Snowboard Bayern und Snowboard Germany bereits jetzt auf nächsten Winter, wenn es wieder heißt: LET YOUR BOOTS BURN!

Die Saison ist noch nicht vorüber, aber die Shred Kids haben ihr Frühlings- und Sommerprogramm ready, damit ihr freestyle-technisch bestens versorgt seid!

Freestyle-Trampolintraining

28. April bis 21. Juli 2017

Jeden Freitag von 16.30 bis 18 Uhr

Für alle Kids ab 13 Jahren

In der Dreifachturnhalle in Hausham

Kosten: 55,- Euro

Anmeldung unter bewegung-oberland.de oder per Telefon: + 49 (0) 8041 44 088 05

Skateboard-Workshop für Einsteiger

Mit Tom Cat geht's ab in den Skatepark | © http://www.tomcatskate.com

11. Juni 2017

Für alle Kids ab 6 Jahren

Im Skatepark Bad Tölz

Kosten: 35,- Euro inklusive Skateboard und Protektoren

Anmeldung beim Skate-Coach via E-Mail

