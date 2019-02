myclimate „Cause we care“ und Protect Our Winters schließen Partnerschaft

Das Team von myclimate | © myclimate

myclimate «Cause We Care» engagiert sich seit 2017 als breit abgestützte Initiative für Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Schweizer Tourismus. Dank des Programms können Kundinnen und Kunden inzwischen bei über 25 touristischen Anbietern aus verschiedensten Bereichen, den Klimafussabdruck ihrer Aktivitäten ausgleichen und gleichzeitig Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmassnahmen vor Ort anstossen. Mit bereits sechs angeschlossenen Tourismus- Destinationen sowie fünf Bergbahnen hat sich eine Reihe namhafter Winter- und Bergsportanbieter der Initiative angeschlossen. Um gemeinsam mit diesen Partnern noch mehr Wirkung vor Ort und in der Interaktion mit den Gästen zu bewirken, starten myclimate «Cause We Care» und POW Schweiz ab sofort eine Partnerschaft. POW Schweiz existiert seit 2017 als Schweizer Ableger der nordamerikanischen Grassroots- Bewegung und mobilisiert seither erfolgreich die Schweizer Outdoor-Gemeinschaft gegen den Klimawandel. Mit verschiedenen Sensibilisierungsaktionen wie den ersten Car-Free-Days in Andermatt konnte die Organisation bereits viel beachtete Akzente setzen. «Die Partnerschaft mit myclimate ‹Cause We Care› ist für POW ein Meilenstein, weil wir gemeinsam Angebote schaffen können, damit Bergsportbegeisterte ihre Passion klimaverträglich ausüben können», so der Gründer und Präsident von POW Schweiz Nicholas Bornstein. So kämen durch die Partnerschaft Finanzmittel für lokale Projekte zur CO2-Reduktion und gleichzeitiger Kompensation zusammen.