Nico Scholze fliegt in Zukunft mit SCOTT durch die Luft

Nico Scholze hat bei Scott Sports unterschrieben und wird künftig mit den Bikes und Brillen der Marke Video-Projekte und Contests bestreiten. Hier mehr zum neuen Scott-Athleten sowie seinem Equipment.

Nico Scholze

Disziplin MTB Slopestyle, Big Bike

MTB Slopestyle, Big Bike Signature Trick Tsunami-Backflip

Tsunami-Backflip Nationalität Deutsch

Deutsch Alter 25 Jahre

25 Jahre Siege auf Scott 1. Platz Best Trick, Night of Freestyle Show, Hannover 2019

„Moin, Ich bin Nico. Ein Slopestyle-Fahrer, der einfach gerne mit seinem Bike unterwegs ist. Im Jahr 2010 bin ich das erste Mal richtig Mountainbike gefahren. Als ich meine Ausbildung 2016 abgeschlossen hatte, entschied ich mich, die FMB Worldtour in Angriff zu nehmen. Ab diesem Moment fuhr ich fast jeden Tag und versuchte, mich auf die größten Events der Welt vorzubereiten.

Außerdem bin ich stolz darauf, mit den größten Videofilmern und Fotografen der Szene arbeiten zu dürfen. Ich versuche immer, den Sport voranzutreiben und mich zu verbessern und noch größere Tricks zu zeigen."

„Gesehen, aufgebaut, gefahren, gesprungen, verliebt – mehr gibt's nicht zu sagen zu meinem neuen Scott Voltage"

"Ich liebe es, Teil von Deutschlands größter Extremsportshow Night of Freestyle zu sein und in den Shows mein Können zu zeigen!

Mein Ziel, bei der FMB World Tour unter den Top 15 zu landen, habe ich schon im zweiten Jahr 2017 geschafft und bin dort alle Events mitgefahren – einfach Hammer!"

"Aktuell mache ich meine Meisterschule und versuche mit ein paar weniger Contests auszukommen. Aber meinen Sport weiter voran bringen zu wollen, bleibt!

Deshalb widme ich mich Video-Projekten und fahre die Shows, um am Ball zu bleiben.

Außerdem arbeite ich ständig an neuen Tricks, wie meinem Tsunami-Backflip, den nur ich springen kann. Glaubt mir, Ich habe noch lange nicht alles gezeigt was geht!

Nachdem ich in Whistler das Big Bike für mich entdeckt habe, gehört dieses auch zu dem, was ich in der Zukunft tun möchte – mich nicht nur auf meinem Slopestyle-Bike, sondern auch auf dem großen Bike Herausforderungen stellen und mich verbessern. Das SCOTT Gambler ist hierfür wie gemacht. Liegt satt und sicher in der Luft, bietet aber genug Reserven, falls die Landung doch einmal etwas härter ausfällt."

Auch das neue Scott Ransom wird Nico gestellt und bekommt ein paar Anbauteile von Chromag on top.

Für glasklare Sicht sorgen die schicken Prospect-Brillen von SCOTT.

"Mit Scott habe ich einen neuen Partner, der in all diesen Kategorien geile Bikes an den Start bringt, und sogar auch noch im Motocross (was ich auch fahre) zuhause ist!

Das neue Jahr wird cool!

Cheers Nico“

Nähere Details zu den Bikes von Scott und zu Nico selbst gibt es hier.

