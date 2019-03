Audi Nines: Become a Nine

Felix Schäfer -

Wollt ihr Teil der Audi Nines 2019 werden? Hier erfahrt was ihr tun müsst, um bei der großen Session in Sölden dabei sein zu können!

Die Audi Nines blicken auf eine ereignisreiche und spektakuläre Geschichte zurück. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, lest euch unseren Artikel zur Event-History der Audi Nines durch! Der berühmte Contest zieht Jahr für Jahr eine Menge guter Fahrer an, aber hat auch die nachkommende Generation im Blick. Denn durch die "Become a Nine"-Rubrik wird auch jungen, noch unbekannteren Fahrern die Möglichkeit gegeben, zu dem Event eingeladen zu werden.

Nach dem erfolgreichen Debüt der Audi Nines in Sölden im Vorjahr erweitert sich der Freestyle-Event um eine zusätzliche Location im Söldener Nachbarort Obergurgl-Hochgurgl. Zum ersten Mal findet die legendäre Veranstaltung damit vom 22. bis 27. April 2019 gleichzeitig in zwei verschiedenen Resorts im Tiroler Ötztal statt.

Wer kann mitmachen?

Jeder Freestyle Snowboarder, egal ob Pro oder Amateur

Wie sollte euer Video aussehen?

Zeigt eure besten Tricks auf Kickern und Rails

Ladet euch die Post Rolls hier herunter, die ihr ans Ende eures Videos setzen müsst

Stellt euren Namen, Alter und Herkunft an den Anfang eures Clips

Benutzt ausschließlich rechtefreie Musik

Euer Clip sollte max. 2 Minuten lang sein

Was sollt ihr mit eurem Video machen?

Schickt euer Video per WeTransfer an: christian@distillery.cc

Fügt eure Kontaktinformationen in die Nachricht hinzu (Vollständiger Name, E-Mail-Addresse, Telefonnummer …)

Bis wann habt ihr Zeit?

Deadline ist der 1. April 2019, 12 Uhr

Wo werden die Videos veröffentlicht?

Alle Einsendungen können auf audinines.com angeschaut werden



