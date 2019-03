Audi Nines: Terje, Jamie, Stale, Sebbe und viele mehr sicher dabei

Felix Schäfer -

Die Audi Nines 2019 warten mit zwei Setups für die Mädels und Jungs in Obergurgl-Hochgurgl und Sölden auf.

Die Audi Nines blicken auf eine ereignisreiche und spektakuläre Geschichte zurück. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, lest euch unseren Artikel zur Event-History der Audi Nines durch! Der berühmte Contest zieht Jahr für Jahr eine Menge guter Fahrer an, aber hat auch die nachkommende Generation im Blick. Denn durch die "Become a Nine"-Rubrik (siehe nächste Seite) wird auch jungen, noch unbekannteren Fahrern die Möglichkeit gegeben, zu dem Event eingeladen zu werden.

Seinem Geburtsjahr zufolge zählt Sebbe de Buck noch lange nicht zu den alten Hasen – bei den Audi Nines gehört er dagegen schon in die Veteranen-Rubrik und wird auch in diesem Jahr wieder dabei sein | © F. Breitenberger

Nach dem erfolgreichen Debüt der Audi Nines in Sölden im Vorjahr erweitert sich der Freestyle-Event um eine zusätzliche Location im Söldener Nachbarort Obergurgl-Hochgurgl. Zum ersten Mal findet die legendäre Veranstaltung damit vom 22. bis 27. April 2019 gleichzeitig in zwei verschiedenen Resorts im Tiroler Ötztal statt.

Confirmed Riders

Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser (AUT), die 2018 als erste Snowboarderin einen Cab Triple Underflip stehen konnte, die zweimalige Slopestyle-Olympiasiegerin Jamie Anderson (USA), die Siegerin der Laax Open 2019 Silje Norendal (NOR) und die 17-jährige Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Winterspiele 2018 Zoi Sadowski-Synnott (NZE) zählen zu den bestätigten Fahrerinnen, die sich beim Audi Nines 2019 an den Dropin stellen werden. Dazu kommt mit Yuka Fujimori, Miyubi Onitsuka und Reira Iwabuchi ein starkes Kontingent aus Japan. (Alle bestätigten Fahrer findet ihr hier)

Der Public Day der Audi Nines findet in diesem Jahr bei Nacht statt - 2018 sorgte Hailey Langland schon für Begeisterung | © D. Malacrida

Bei den Jungs tritt Ståle Sandbech (NOR) zum ersten Mal bei den Audi Nines an und trifft dabei auf Sven Thorgren (SWE), Roope Tonteri (FIN) und Snowboard-Legende Terje Håkonsen (NOR). Auch der Slopestyle-Olympiasieger von 2014, Sage Kotsenburg (USA) sowie die Audi Nines Veteranen Sebbe de Buck (BEL) und Clemens Millauer (AUT) haben ihr Kommen zugesagt.

Zum ersten Mal zwei Setups

Zum ersten Mal in der Geschichte des Events wird es bei den Audi Nines 2019 zwei separate Setups für die Damen und die Herren geben. Die Anlage in Obergurgl-Hochgurgl bietet den Freeskierinnen und Snowboarderinnen einen eigenen, speziell auf sie abgestimmten Mikrokosmos. Sie finden hier zwei angewinkelte Kicker, einen massiven Big Air und ein einzigartiges "Space Age"-Jib-Element, das mit Fahrerinnen wie der zweifachen Snowboard-Weltmeisterin Spencer O’Brien (CAN) entwickelt wurde. Am Mittwoch, 24. April 2019, empfangen die Sportlerinnen ihre männlichen Kollegen für ein spektakuläres Nacht-Shooting an diesem Set-up. Zu diesem Public Night Shoot ist auch die Öffentlichkeit eingeladen – jeder kann zuschauen!

Das geplante Setup der Audi Nines 2019 in Obergurgl-Hochgurgl für die Damen | © Audi Nines

"Es ist wirklich etwas Besonderes, in die Planung meines Lieblings-Events involviert zu sein", meint Spencer. "Für mich wird ein Traum wahr: Ich arbeite mit den anderen Girls und den Veranstaltern zusammen, um ein perfektes Set-up auf die Beine zu stellen."

Und das der Herren in Sölden | © Audi Nines

Neben der Quarterpipe warten in Sölden zwei gewaltige Big-Air-Kicker sowie eines der bisher spektakulärsten Elemente in der Geschichte der Audi Nines, das 10 Meter hohe und 2,5 Meter breite "Launch Pad". Es wird alle, die es wagen, über eine 32 Meter breite Gap katapultieren. Im unteren Bereich entstehen ein einzigartiger Transition-Spielplatz mit unzähligen Optionen, ein kolossaler gebogener Wallride und einige raffiniert konstruierte "Wurmloch"-Tunnel, die den Ridern überraschende Abkürzungen durch das Raum-Zeit-Kontinuum eröffnen werden.

nächste Seite: Become a Nine!

Become A Nine

Wer kann mitmachen?

Jeder Freestyle Snowboarder, egal ob Pro oder Amateur

Wie sollte euer Video aussehen?

Zeigt eure besten Tricks auf Kickern und Rails

Ladet euch die Post Rolls hier herunter, die ihr ans Ende eures Videos setzen müsst

Stellt euren Namen, Alter und Herkunft an den Anfang eures Clips

Benutzt ausschließlich rechtefreie Musik

Euer Clip sollte max. 2 Minuten lang sein

Was sollt ihr mit eurem Video machen?

Schickt euer Video per WeTransfer an: christian@distillery.cc

Fügt eure Kontaktinformationen in die Nachricht hinzu (Vollständiger Name, E-Mail-Addresse, Telefonnummer …)

Bis wann habt ihr Zeit?

Deadline ist der 1. April 2019, 12 Uhr

Wo werden die Videos veröffentlicht?

Alle Einsendungen können auf audinines.com angeschaut werden



Audi Nines 2019 - Confirmed Riders

Women Men Jamie Anderson, USA Sebbe de Buck, BEL Laurie Blouin, CAN Terje Haakonsen, NOR Yuka Fujimori, JPN Sage Kotsenburg, USA Anna Gasser, AUT Clemens Millauer, AUT Reira Iwabuchi, JPN Mons Roisland, NOR Hailey Langland, USA Stale Sandbech, NOR Klaudia Medlova, SVK Sven Thorgren, SWE Silje Norendal, NOR Roope Tonteri, FIN Miyubi Onitsuka, JPN Zoi Sadowski-Synnott, NZE

